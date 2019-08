Nadia Toffa funerali: dove si terranno e quando precisamente, in tanti vorranno saperlo per dare l’ultimo saluto ad una donna molto amata che ha salutato la vita prematuramente

Nadia Toffa è morta all’età di 40 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. L’annuncio è arrivato da Le Iene, la sua redazione, la sua casa. Per anni ha lavorato con loro, con tenacia, passione e forza di volontà. Tanti dei suoi servizi erano incentrati proprio sui danni ambientali provocati dalla Terra dei Fuochi, i tumori che ne scaturivano e argomenti simili. Il cancro, che lei aveva combattuto spesso anche indirettamente, non le ha dato via di scampo. Purtroppo, l’ha strappata alla vita prematuramente e adesso tutti ne conservano un ricordo stupendo. Nadia era sempre sorridente e non mancava mai di un messaggio d’affetto nei confronti di qualcuno che, magari, era nella sua stessa situazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Nadia Toffa, funerali: quando si terranno e dove

Nelle prossime ore, di sicuro, si saprà qualcosa sui funerali di Nadia Toffa. Per ora, l’Italia intera è ancora sotto shock per quanto accaduto. Una giovane donna, giornalista, conduttrice televisiva, ha salutato prematuramente i suoi familiari, gli amici e tutti quelli che le hanno voluto bene. E’ naturale che ci sia tanto dolore.

Nadia Toffa è nata a Brescia. Per anni ha lavorato anche con TeleBrescia, poi è passata a Le Iene. Per questo, possiamo ipotizzare si sia trasferita definitivamente a Milano per essere più vicina al lavoro. Non sappiamo, tuttavia, dove ha trascorso quest’ultimo periodo. Pertanto, al momento, ancora non possiamo sapere dove si terranno i funerali. Immaginiamo, comunque sia, che in tanti accorreranno e vorranno essere presenti per darle l’ultimo saluto. Molto probabilmente, a meno che la famiglia non voglia, le immagini dei funerali potrebbero essere trasmesse in diretta televisiva. Di sicuro, terremo aggiornati i nostri lettori non appena verremo a conoscenza di notizie più dettagliate. Nadia aveva tanti amici. E, non lo dimentichiamo, una famiglia virtuale a cui era molto legata e con la quale si scambiava messaggi tutti i giorni. Molto probabilmente, in tanti tra quelli che le scrivevano e che magari avevano un ‘contatto indiretto’ con lei, vorranno salutarla per l’ultima volta.