Nadia Toffa: mamma e papà, le foto e quei messaggi strazianti

Nadia Toffa: mamma e papà, quei messaggi strazianti e quelle foto che troviamo su Instagram

Nadia Toffa è morta. La notizia che gira nelle ultime ore fa raggelare il sangue. Adesso, purtroppo, trova spiegazione quell’assordante silenzio social. Quei suoi post che ormai non si vedevano più. Quel rapporto ‘saltato’ da un momento all’altro con i suoi fan, che erano anche la sua enorme famiglia virtuale.

Nadia Toffa: papà e mamma, le foto e i messaggi

Non riusciamo a non guardare il suo profilo Instagram, a sfogliare le sue foto come un album di ricordi. Ce ne sono tante. E tantissimi sono i messaggi arrivati nei commenti nell’ultimo periodo. In particolare, ci si può soffermare sulle foto con mamma e papà.

“Buongiorno amici cari. Vi presento il mio superPapà. Passiamo la Pasqua insieme in famiglia ❤️ Da lui ho preso la tenacia e la forza di non mollare mai. Sei mitico e speciale. Buona resurrezione a tutti. Gesù ci protegge e ci guida. Un abbraccio immenso a tutti voi e alle vostre famiglie”: scriveva Nadia in questa foto con suo papà. SuperPapà lo chiamava. Da lui, scriveva, aveva preso la forza e la tenacia per non mollare mai. E infatti Nadia ce l’ha messa tutta. Nessuno può dire il contrario.

“Una compagna d’avventura speciale, la mia dolcissima mammina”: scrive in quest’altro post la tenera Nadia. Come dichiarato in un’intervista, sua mamma non è mai riuscita a ‘starle dietro’ in quanto Nadia aveva un carattere talmente energico e intraprendente che proprio non la faceva stare al passo. La mamma di Nadia ha ‘cominciato a prendersi cura di lei’ da quando si era ammalata. Una malattia che l’ha portata via in poco tempo. Un male maledetto, che così come con lei sta spezzando tantissime vite. Nadia Toffa rimarrà per sempre nei cuori di chi l’ha amata. Una persona indimenticabile, come lei, continuerà a vivere per sempre nel cuore di chi le ha voluto bene.