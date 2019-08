Nadia Toffa, tutte le frasi e i messaggi più belli della conduttrice negli ultimi anni: un vero e proprio ‘diario’ di una guerriera e della sua battaglia.

La notizia della morte di Nadia Toffa ha sconvolto tutti. La sua inesauribile voglia di vivere aveva convinto tutti noi che Nadia ce l’avrebbe fatta. Ma anche se il suo male ha avuto la meglio, per molti Nadia ha comunque vinto. Ha vinto per la forza che ha dimostrato, per i sorrisi che si è sforzata a regalare al suo pubblico nonostante la sofferenza. Nadia ha vinto per i messaggi di positività che in questi anni è riuscita a trasmettere, nonostante il suo dolore. Ricordiamo insieme alcune delle frasi più toccanti dell’inviata delle Iene.

Nadia Toffa: tutte le frasi e i messaggi più belli scritti dalla conduttrice

“La vita è fatta di sfide difficili, ma non impossibili”. Basta leggere il motto che Nadia ha scritto come didascalia al suo account di Instagram, per capire tutto di lei. Una frase breve, ma che racchiude l’animo della conduttrice. Alla quale la vita ha posto davanti una delle sfide più brutte da affrontare. Ma Nadia l’ha affrontata così, col sorriso. “Sorrido ogni giorno alla vita, e non ho mai sospeso la vita per la malattia. È come fiorire d’inverno, cioè nel periodo più difficile dell’anno”. È così che si chiama il libro che Nadia ha scritto l’anno scorso: un libro attraverso cui la Toffa voleva infondere speranza in chi, come lei, stava affrontando questa battaglia. “Se ci sono riuscita io, ci può riuscire chiunque!”, scriveva Nadia il 22 settembre 2018 sul suo Instagram.

Nadia ha affrontato la malattia come qualcosa di ‘normale’, da poter condividere per sentirsi meglio. “Magari fosse finzione, è una cruda e terribile realtà”, scriveva Nadia. Ma una realtà che lei ha scelto di affrontare col sorriso, chiedendo consigli sulle fasce per capelli più carine da utilizzare, e condividendo foto dalle sedute di chemioterapia. “A chi dice che faccio pubblicità alla chemioterapia dico sì, visto che grazie alla scienza è l’unica cura che abbiamo insieme alla radioterapia per sconfiggere il cancro”. Il messaggio di Nadia è sempre stato molto deciso dal punto di vista delle cure: “Diffidate dai cialtroni, affidatevi alla medicina ufficiale”. Una medicina che però non è riuscita a salvarla.

Ma ricorderemo tutti Nadia così, con il sorriso. Attraverso il quale riusciva a confortare gli altri, nonostante il dolore: “Ridere fa bene al cuore e all’anima, il sorriso è una cura speciale! La mia risata è forte e passionale, perché voglio dichiarare a gran voce che amo la vita!”. Una vita vissuta a pieno, nonostante la sofferenza delle cure: Nadia ha scelto di mostarsi sui social nel corso di questi due anni, mostrate i suoi ‘compagni’ di chemio, gli amici che l’hanno sostenuta, i suoi genitori che non l’hanno mai abbandonata. Nonostante tutto, Nadia ha vissuto più di molte altre persone. Accettando il suo destino, senza abbattersi mai: “C’è qualcuno molto più in alto di noi che decide per noi, ed io rispetterò il Suo disegno per me e per chiunque altro. Viva la vita sempre!” Grazie Nadia, per le tue parole e per i tuoi sorrisi.