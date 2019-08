Nadia Toffa è morta: l’annuncio è giunto pochi minuti fa sui social, a dare la triste è la redazione de Le Iene su Twitter.

Una notizia che non avremmo mai voluto darvi: Nadia Toffa non ce l’ha fatta. La giornalista bresciana è così morta all’età di 40 anni. Perdendo la sua battaglia contro il cancro. A dare il triste annuncio è stata la redazione de Le Iene. Che, sui diversi canali socia, ha annunciato la morte di Nadia. Sono passati, all’incirca 2 anni, da quando la giornalista, in seguito ad un malore durante un servizio proprio per la trasmissione di Italia Uno, ha annunciato di avere un tumore al cervello. Da quel momento, la sua vita è completamente cambiata. Iniziando, così, una vera e propria battaglia affinché questo episodio sarebbe stato soltanto un brutto ricordo. Purtroppo, non è stato affatto così.

Nadia Toffa è morta: l’annuncio de Le Iene su Twitter

La sua battaglia contro il cancro è iniziata il 2 dicembre del 2017. Quando, in seguito ad un malore avvertito nella stanza di un hotel a Treviso, Nadia Toffa è stata trasportata con urgenza a Milano. Pochi mesi dopo, ritornata al timone de Le Iene, la giornalista aveva annunciato a tutti il suo tumore. Spiegando, così, che era stata operata e che il cancro era stato asportato al 100%. Da quel momento, ovviamente, sono iniziate le chemioterapie, le cure affinché potesse riprendersi alla grande. Tra l’altro, non perdeva mai occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori delle sue condizioni di salute. Su Instagram, infatti, sono davvero numerosi i post che Nadia condivideva con i suoi fan per aggiornarli su come procedeva la battaglia contro il cancro. Purtroppo, però, meno di un’ora fa, la redazione de Le Iene ha dato un annuncio che non tutti si aspettavano ma, soprattutto, speravano. La giornalista bresciana è morta. “Niente per noi sarà più come prima, ciao Nadia”, scrivono su Twitter i suoi colleghi di lavoro. Immediata è stata la reazione da parte del popolo web. Che, appena appresa la notizia, hanno subissato i post di messaggi di cordoglio. Buon viaggio!

