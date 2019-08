Nadia Toffa è morta, la città di Napoli le dedica un saluto particolare: ecco l’omaggio dei partenopei alla giornalista de Le Iene deceduta prematuramente.

Nadia Toffa si è spenta prematuramente a soli 40 anni per un cancro cerebrale che non le ha dato scampo, dopo una lunga e faticosa battaglia. Il sorriso e la forza di Nadia rimarranno sempre nel cuore e nei ricordi di chi ha vissuto e lavorato al suo fianco. Una ‘dolce guerriera’, così come l’hanno voluta ricordare in tanti, che sta ricevendo omaggi e saluti da parte di tutta Italia, da Nord a Sud, e in tutti gli ambiti, da quello televisivo alla politica, passando per quello della gente comune. Ed è proprio il suo pubblico, in particolare quello napoletano, che le ha voluto dedicare un particolare saluto.

Nadia Toffa, il particolare saluto del popolo di Napoli: ecco l’omaggio speciale

Nadia Toffa ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore di chi l’ha conosciuta, e lo dimostrano le centinaia di messaggi arrivati su Instagram da parte di amici e colleghi, ma la sua morte ha colpito duramente anche chi non ha mai avuto il piacere di incontrarla personalmente, pur condividendo con lei attraverso i social tutto il periodo della malattia. Parliamo del pubblico, la sua ‘famiglia virtuale’, che ha voluto renderle omaggio nella città di Napoli con un’iniziativa molto particolare. A salutare in modo unico Nadia, i conducenti dell’Anm, l’azienda dei trasporti partenopea, che sul vetro di un autobus della linea R2, una delle più frequentate della città, ha esposto un cartello con scritto a mano ‘Ciao Nadia’, con cuori e faccine dedicate alla giornalista.

Del resto la Toffa ha sempre avuto un rapporto particolare con la città Napoli, avendo trattato spesso nel suo lavoro temi sensibili come La Terra dei Fuochi, tanto che sarà proprio il prete napoletano simbolo di questa battaglia, Don Maurizio Patriciello, a celebrare i funerali della giornalista a Brescia.

