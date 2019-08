Tra Salmo e Luché, noti rapper italiani, sono volati insulti social: anche Fedez è intervenuto nel litigio, ecco però cos’è accaduto tra i due cantanti.

Un litigio proveniente dal mondo della musica. Parliamo, infatti, dello scontro social tra Salmo e Luchè, due rapper italiani. I due giovani cantanti, infatti, se ne sono dette davvero di tutti i colori su Instagram. Chiamando, tra l’altro, anche in causa Fedez. Ebbene si. È stato per questo inevitabile, quindi, che il marito di Chiara Ferragni ‘interrompesse’ la sua vacanza per intervenire direttamente nella vicenda. Ma procediamo con ordine. Cos’è accaduto realmente tra Salmo e Luché? Scopriamolo nel dettaglio.

Salmo e Luché, volano insulti social: cos’è accaduto

Lo scontro social tra Salmo e Luché è partito pochissimi giorni fa. Quando, il rapper sardo, ha lanciato una chiara frecciatina a tutti i suoi ‘colleghi’ di lavoro. Con un post Instagram, infatti, il cantante ha annunciato, a modo suo, lo spropositato successo dei suoi lavori Machete Mixtape 4 e Playlist.

Da come si può vedere, la parola utilizzata a corredo della frase ha infastidito, e non poco, gli altri rapper. Tra cui, ovviamente, Luché. Il quale, con una serie di Instagram stories, ha replicato contro il cantante sardo. Ne sono davvero tantissime, ve lo assicuriamo. Tuttavia, le parole utilizzate dal rapper napoletano sono davvero durissime. Non solo, infatti, Luché si difende da alcune accuse che Salmo, evidentemente, gli avrebbe mosso in precedenza, ma critica fortemente il suo stile e, soprattutto, la sua bravura. “La tua roba è ok, ma non è la migliore”, sbotta Luché. Ma non è finita qui. Perché, durante la sua invettiva, il rapper napoletano tira in ballo anche Fedez. “Sei Fedez 2.0”, conclude. Inevitabile, quindi, la reazione del marito di Chiara Ferragni.

La reazione di Fedez agli insulti social tra i due rapper

È stato chiamato in causa, Fedez. Ed è più che normale, quindi, che il marito di Chiara Ferragni risponda in merito alla questione. Tramite una serie di Instagram stories, infatti, il rapper ha ‘gentilmente’ chiesto di non essere chiamato in ballo in questioni che non lo riguardano. Ma, soprattutto, che, a 40 anni suonati, sia meglio che entrambi si interessino a questioni più importanti. Cioè? Semplice: la salute.

