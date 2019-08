Tra Wanda Nara e Mauro Icardi scatta un bacio abbastanza passionale in piscina: gli occhi di tutti posano, però, su un dettaglio bollente, ecco quale.

Catturano spesso l’attenzione dei riflettori, Wanda Nara e Mauro Icardi. Soprattutto, per la carriera calcistica del giovane argentino. Sappiamo, infatti, che Wanda, oltre ad essere sua moglie e mamma delle sue due figlie, gli è anche da manager. Ed è proprio per questo motivo che, in fase di calciomercato, la coppia è un po’ sulla bocca di tutti. Ma non solo. In particolare, Wanda è solita ad attirare l’attenzione soprattutto per il suo spirito abbastanza ‘social’. L’argentina, infatti, è solita condividere degli scatti che, a tutti suoi followers, fanno letteralmente girare la testa. Così come quest’ultimo pubblicato pochissime ore fa. È in piscina con suo marito. E, oltre a notare la passione tra i loro due, si nota chiaramente un dettaglio ‘bollente’. Ecco di cosa parliamo.

Potrebbe interessarti anche:

Wanda Nara e Mauro Icardi: scatta la passione in piscina, ma spunta un dettaglio ‘bollente’

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo degli scatti di Wanda Nara. Come dicevamo precedentemente, l’argentina è molto solita interagire con i suoi followers. Condividendo, così delle foto che, in pochissimo tempo, ottengono un successo davvero spropositato. Pochissime ore fa, la modella e manager, però, ha condiviso una deliziosa foto in compagnia di suo marito Mauro Icardi. Sono in piscina e, com’è giusto che sia, si lasciano immortalare mentre i due si scambiano un bacio davvero passionale. Tuttavia, da tale immagine spunta un dettaglio davvero ‘bollente’. Di cosa parliamo? Ve lo sveliamo subito:

Beh, da come si può vedere, i due sono completamente avvinghiati l’uno all’altro in un tenero scambio di effusioni. Eppure, come dicevamo precedentemente, si nota chiaramente un dettaglio che, per l’appunto, difficilmente passa inosservato. Di cosa parliamo? Semplice: del Lato B della bella argentina!

Per ulteriori news su Wanda Nara e Mauro Icardi –> clicca qui