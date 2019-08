Anna Tatangelo fotografata mente dorme in barca: il costume della cantane è davvero troppo scollato, decolleté da urlo, Instagram diventa ‘hot’.

Anna Tatangelo è una delle cantanti italiane più apprezzate dal pubblico. La sua voce scalda il cuore e la sua bellezza è fuori discussione. Il ritorno di fiamma con Gigi D’Alessio dopo un periodo di separazione l’ha portata sotto la lente di ingrandimento del gossip negli ultimi tempi. Ora la coppia si è ristabilita ufficialmente, per la gioia del figlio Andrea. Ma la Tatangelo è molto seguita su Instagram anche per la sua bellezza da urlo. Il suo corpo mozzafiato incanta i fan, che la seguono fin da quando ha cominciato la sua carriera, poco più che adolescente. L’ultima foto pubblicata su Instagram è super ‘hot’: vediamola insieme.

Potrebbe interessarti anche:

Anna Tatangelo, foto ‘hot’ mentre dorme: costume troppo scollato, fan in delirio

Anna Tatangelo è una bomba sexy, inutile nasconderlo. Giovane, bella e dalla voce poderosa, è amata e molto seguita sui social. Quasi 1 milione e mezzo di followers per la cantante, che ama condividere la sua vita con i fan, mostrandosi spesso anche in vesti succinte, che mandano in visibilio i suoi adulatori. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram è ‘particolare’. Fotografata mentre dorme in barca, la Tatangelo è particolarmente sexy perché indossa un costume rosa molto scollato. La posizione in cui si trova mentre riposa mette in evidenza il suo decolleté esplosivo, mentre si intravede un lato B semplicemente da urlo. Profilo perfetto e occhiali da sole che coprono gli occhi, tutto incredibilmente ‘hot’. Giudicate voi stessi!

La foto parla da sola. Anna si rilassa in barca sul mare della Costa Smeralda e l’immagine è davvero un belvedere. Migliaia i like e oltre 300 i commenti, tutti ovviamente di fan adoranti e innamorati della bellezza e sensualità della cantante. E a voi piace questo scatto super ‘hot’ della Tatangelo?

Per rimanere sempre aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI