Chi è Eleonora Brigliadori: età, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere sulla famosissima attrice che ha scritto pagine di storia della televisione italiana

Eleonora Brigliadori è un’attrice e conduttrice televisiva famosissima, ma siamo sicuri di sapere proprio tutto di lei? Qui, in questo articolo, una biografia del personaggio che ha scritto pagine di storia della televisione italiana. Chi è, età, carriera e vita privata della Brigliadori.

Chi è Eleonora Brigliadori: età e carriera

Eleonora Brigliadori è nata a Milano, il 18 febbraio 1960. Come detto, è una attrice e presentatrice televisiva di fama internazionale. Ma è bene scoprire più nel dettaglio quali sono i suoi progetti più famosi. Cominciamo dall’inizio: l’esordio arriva sulle reti Mediaset, precisamente su Canale 5 nel 1980 (quando la rete televisiva era appena nata). Era una annunciatrice, per la precisione. La sua carriera nel mondo della televisione conta tantissimi successi, anche nei panni da attrice. Negli anni duemila, dopo un breve periodo di stop, è tornata in tv partecipando a dei reality show. Ma ecco un elenco completo di tutti i programmi televisivi che si sono susseguiti negli anni con la sua presenza:

Portobello (Rete 2, 1977)

(Rete 2, 1977) È permesso? (Rete 1, 1978)

(Rete 1, 1978) Eleven O’clock (Canale 5, 1980)

(Canale 5, 1980) Annunciatrice di Canale 5 (Canale 5, 1980-1984)

(Canale 5, 1980-1984) PIÙ Notturno musicale (Canale 5, 1981-1982)

(Canale 5, 1981-1982) Calciomatto (Rete 1, 1982)

(Rete 1, 1982) Falpalà (Canale 5, 1983)

(Canale 5, 1983) Festivalbar (Canale 5, 1983)

(Canale 5, 1983) Azzurro 1984 (Italia 1, 1984)

(Italia 1, 1984) Fantastico 5 (Rai 1, 1984-1985)

(Rai 1, 1984-1985) Sotto le stelle (Rai 1, 1985)

(Rai 1, 1985) Saint Vincent Estate (Rai 1, 1986)

(Rai 1, 1986) Sotto l’albero (Rai 1, 1988)

(Rai 1, 1988) L’atleta d’oro (Rai 1, 1989)

(Rai 1, 1989) Omaggio a Caruso (Rai 1, 1990)

(Rai 1, 1990) Swing Ladies (Rai 1, 1991)

(Rai 1, 1991) Fantastico Bis (Rai 1, 1991-1992)

(Rai 1, 1991-1992) Aspetta e ved… RAI (Rai 1, 1992)

(Rai 1, 1992) Stessa spiaggia… stesso mare (Rai 1, 1993)

(Rai 1, 1993) Canzoniere dell’estate (Rai 1, 1993)

(Rai 1, 1993) Napoli prima e dopo (Rai 1, 1994)

(Rai 1, 1994) La grande avventura (Reti Mediaset, 1995)

(Reti Mediaset, 1995) Concerto di Natale (Rai 1, 1995)

(Rai 1, 1995) Canzoni sotto l’albero (Canale 5, 1996) giudice

(Canale 5, 1996) Ancora tre e poi… 2000 (Rai 1, 1997)

(Rai 1, 1997) The World Music Awards (Rai 3, 1998)

(Rai 3, 1998) Finalmente 2000 (Rai 1, 2000)

(Rai 1, 2000) In famiglia (Rai 2, 2003-2005)

(Rai 2, 2003-2005) Notti sul ghiaccio (Rai 1, 2006) concorrente

(Rai 1, 2006) L’isola dei famosi (Rai 2, 2011) concorrente

Vita privata: cosa sappiamo di lei?

Sappiamo, della vita privata di Eleonora Brigliadori, che è cresciuta con il padre, la madre e suo fratello Marco. Il padre Riccardo è fondatore di una scuola di volovelismo, mentre della mamma sappiamo solo che si chiama Maria Teresa. E’ cresciuta e si è creata la sua famiglia: è sposata con Claudio Gilbo e dal loro matrimonio sono nati tre bambini: Maria Teresa, Gabriele e Beatrice.

