Diletta Leotta ha pubblicato una foto in costume su Instagram: scollatura profonda e fisico esplosivo della giornalista, arriva anche il commento di Daniele Scardina.

Diletta Leotta è senza dubbio una delle donne più desiderate e chiacchierate del momento. La sua bellezza lascia senza parole, ma è soprattutto il suo corpo da urlo a far innamorare il pubblico maschile, che ogni giorno inonda di commenti di adorazione il suo profilo Instagram. Le foto con abiti succinti o trasparenti che Diletta pubblica fanno impazzire i fan, per non parlare dei video che la giornalista condivide sui social, sempre sensuali e provocatori. L’ultima foto della Leotta è mozzafiato, tanto da aver scatenato anche dei commenti un po’ ‘particolari’.

DIletta Leotta, scollatura da urlo in costume: il commento di Daniele Scardina

Diletta Leotta ha pubblicato uno scatto davvero mozzafiato su Instagram. Bellissima e sensuale come sempre, la giornalista è al mare e indossa un costume pezzo intero blu. Ma non si tratta di un costume qualunque, bensì di uno dalla scollatura molto profonda e anche particolarmente sgambato. Impossibile non rimanere incantati dalla bellezza della Leotta, che ha un decolleté esplosivo e delle gambe da urlo. I capelli bagnati e l’espressione sensuale, poi, fanno il resto. In men che non si dica Instagram è stato invaso dai commenti di fan adoranti, ma uno in particolare non può non saltare agli occhi.

Stiamo parlando del commento di Daniele Scardina, il pugile conosciuto come ‘King Toretto’, che ormai fa coppia con Diletta da circa un mese. Non sappiamo se il loro sia solo un flirt estivo o se la loro storia continuerà in futuro, ma di sicuro il pugile non è indifferente alla bellezza della Leotta e le ha commentato la foto con l’immagine di una sirena. Un commento semplice ma eloquente. Immediata la reazione dei fan, che hanno espresso tutta la loro ‘invidia’ nei confronti di Scardina per essere stato così vicino a tanta bellezza.

