Oroscopo del giorno 15 agosto: ecco tutte le previsioni astrologiche per il giorno di Ferragosto, segno per segno.

Ferragosto è alle porte e tutti vogliono conoscere cosa prevedono gli astri per il giorno più atteso dell’estate. Quali sono i segni più fortunati in amore e nel lavoro in questo giovedì? La Luna è sempre in Acquario mentre Venere, Sole, Marte e Mercurio sono stabili nel Leone. Bilancia è la top del giorno e la seguono con 5 stelline Sagittario e Capricorno, 4 per Acquaio e Pesci e 3 per gli Scorpione. Cosa devono aspettarsi gli altri segni zodiacali? Ecco cosa prevedono gli astri per il Ferragosto.

Oroscopo 15 agosto: Bilancia top del giorno

Come già detto prima, il segno zodiacale più fortunato di tutti è Bilancia: inizia un periodo prospero in campo affettivo, con ottime occasioni nelle amicizie e nel lavoro. Le stelle sono dalla tua parte: ci sarà da divertirsi e da rivoluzionare alcune regole. Nel lavoro bisogna finire ciò che si è iniziato precedentemente: approfittate del meraviglioso periodo.

Anche per Scorpione c’è un buon periodo alle porte: in amore non serve correre troppo, abbiate pazienza per poter poi realizzare i vostri sogni. Preparatevi ad emozioni bizzarre e sorprese incredibili. Nel lavoro non date troppo peso alle difficoltà: saranno temporanee.

Sagittario rientra nei segni fortunati del giorno ed infatti sarà una giornata ottima: ci saranno emozioni gioiose che porteranno sorrisi e sollievi. Concedetevi un po’ di relax con le persone più care. I single, nella sera di Ferragosto, incontreranno finalmente il grande amore della vita.

Per i Capricorno è prevista positività e delle ottime opportunità: giovedì perfetto in campo affettivo. Sarà un Ferragosto spensierato in amore ed importante nel lavoro sul piano finanziario. In arrivo ottimi guadagni.

Per Acquario è in arrivo una buona positività in questo giorno di Ferragosto. Lasciatevi trasportare dalle sensazioni: in amore ritroverete la fiducia nella coppia. Nel lavoro cercate la vostra dimensione: prendete i problemi con serenità e calma poichè saranno facili da risolvere.

Per i Pesci sarà un giorno particolare perchè ci saranno discrete occasioni in amore e nel lavoro. Non pensate negativo: a Ferragosto avrete grande successo con la vostra metà, i single grazie a Saturno e Plutone saranno curiosi e comunicativi. Nel lavoro c’è aria di sviluppo e crescita.

I segni non ancora nominati non sono nella lista top del giorno di Ferragosto ma non per questo sarà un giorno da dimenticare per loro. Gli Ariete capiranno che ogni cosa ha il suo tempo per realizzarsi. Per Toro ci saranno dei cambiamenti imprevedibili che potrebbero interessare sia il lato sentimentale che quello lavorativo.

La Luna nel Gemelli approfondisce l’amicizia e l’amore: vivrete delle sensazioni inaspettate. C’è un consiglio per i Cancro: non siate rigidi e tesi per le esperienze passate. Via libera alla felicità ed alla leggerezza d’animo.

Mercurio nel Leone regala nuove esperienze amorose grazie anche a Venere: c’è un coinvolgimento emozionale forte ed intuitivo. Vergine ha bisogno di rallentare i ritmi e prendersi una pausa, eliminando stress e tensioni.

