Chi è Jeremy Wade il protagonista di River Monsters su DMAX

Jeremy Wade, River Monsters: chi è il protagonista della serie che vi porta a caccia dei più pericolosi del mondo.

Sta passando sempre più spesso in televisione la pubblicità inerente l’arrivo della nuova stagione di River Monsters con Jeremy John Wade. River Monsters è un programma che va in onda principalmente su DMAX e racconta le avventure di questo pescatore e biologo Jeremy Wade che va alla ricerca di tutti quei pesci considerati dei veri e propri mostri marini.

River Monsters, chi è Jeremy Wade

Ma chi è Jeremy Wade? Classe 1956 è un biologo, scrittore e conduttore televisivo inglese esperto di storia naturale, pesca di ogni genere. Ha una laurea in zoologia conseguita all’Università di Bristol e nel 1982 ha fatto il suo primo viaggio in India per andare alla scoperta di alcuni pesci tra i più strani e particolari del mondo. Ha anche viaggiato in Congo, nel sud America sul Rio delle Amazzoni e sempre tutto per cercare di catturare e di conquistare all’amo i pesci di lago e di fiume più grossi. Proprio in Amazzonia nel 2002 Jeremy è stato ferito da un arapaima che lo ha portato ad avere danni permanenti al cuore. L’arapaima è uno dei pesci acquatici di acqua dolce più grandi al mondo e anche piuttosto pericolosi, ma non è questa l’unica disavventura che ha colpito Jeremy Wade perché sempre all’interno dello show l’aereo che stava riportando Jeremy la sua troupe a casa si è schiantato nella nella giungla.

I pesci più strani catturati da Jeremy Wade

Le sue conquiste a livello di pesca sono svariate è riuscito a catturare lo squalo dello Zambesi, uno squalo toro di quasi 300 kg, un hoplias e un piranha di 50 kg. Ora sta quindi per tornare la nuova stagione di River Monster in cui vedremo Jeremy Wade alla ricerca di altre creature pericolose nel nel mondo. Siete sintonizzati su DMAX?

