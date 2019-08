Hurricane Man, chi è Josh Morgerman il cacciatore di uragani di DMAX

Cosa sapere su Josh Morgerman, il cacciatori di uragani Hurricane Man che sta spopolando su DMAX.

Dmax è senza dubbio il canale predisposto a raccontare le avventure e le esperienze più strane e impegnative fatte da alcuni uomini. Ultimamente in tv sta andando in onda infatti un nuovo appuntamento serale: Hurricane Man con protagonista Josh Morgerman 49 anni cacciatore di uragani. Nelle sue puntate di Hurricane Man lo vediamo mentre si sposta in giro per il mondo con la sua troupe alla ricerca di uragani e, là dove le persone scappano, lui invece cerca di arrivare.

Chi è Josh Morgerman e come è nata la sua passione per gli uragani

L’uragano ha due fasi, come spiega Josh stesso, la prima con l’eye wall, ossia il muro di venti fortissimi dell’uragano, un break con l’occhio calmo del ciclone ossia quel momento in cui sei all’interno del vortice ed è tutto calmo, non si muovono le foglie, non piove. E poi c’è la seconda fase il secondo set di questa battaglia con il nuovo fronte di venti ferocissimi degli uragani. La sua passione per questi fenomeni atmosferici probabilmente risale a quando Hurricane Man aveva soli 6 anni e un piccolo uragano ha colpito la zona della sua casa a Long Island nel ’76. Una tempesta minima, ma abbastanza forte per lasciare Josh senza parole da quello che vide il giorno dopo. Così da quel momento in poi iniziò a scrivere sempre più lettere al centro degli uragani al centro meteorologico americano, approfondì e studiò tantissimo il mondo di questi fenomeni atmosferic. Josh Morgerman ha 49 anni ed è sopravvissuto per propria scelta e per propria volontà a 50 uragani di scelta propria. Lui infatti è un amante del rischio del pericolo, dell’adrenalina e sostiene che quando è così vicino all’occhio del ciclone tutto sembra assumere un sapore, una grinta e un un’aspettativa diversa. Sono pochi gli uomini (e sono tutti uomini) al mondo che vanno a caccia di uragani e Josh è proprio uno di questi. Siete pronti a vedere le sue avventure su DMAX.

Per ulteriori curiosità sui personaggi famosi del mondo dello spettacolo —>CLICCA QUI