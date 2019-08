Melissa Satta e Kevin Boateng sono stati immortalati in un momento ‘intimo’: i due sono stesi a letto senza vestiti, immagini da urlo su Instagram.

Kevin Prince Boateng e Melissa Satta sono sicuramente una delle coppie più chiacchierate del momento. Dopo la separazione durata pochi mesi, i genitori del piccolo Maddox Prince sono di nuovo una coppia e si amano più di prima. Bellissima e super sexy lei, che infiamma Instagram con le sue foto ‘hot’, calciatore di successo lui, che è recentemente approdato alla Fiorentina. I due ora sono di nuovo insieme e hanno pubblicato uno scatto piuttosto ‘intimo’, mentre erano a letto senza vestiti: scopriamolo insieme.

Kevin Boateng e Melissa Satta, foto ‘intima’ su Instagram: a letto senza vestiti

La crisi sembra aver fatto bene a Melissa Satta e Kevin Boateng. Da quando sono tornati insieme, i due sono molto complici e non fanno altro che dichiararsi amore anche sui social. Una coppia rinnovata, che adesso sembra davvero felice. L’ultimo scatto che i due hanno reso pubblico è nelle storie Instagram del calciatore e li riprende in un momento davvero molto ‘intimo’: i due sono a letto abbracciati e non indossano vestiti. Un momento privato, che potrebbe sembrare particolarmente ‘hot’, ma non lo è del tutto, perché Melissa e Kevin sanno di essere ripresi e mandano un bacio a chi li guarda.

Dalla foto si direbbe che Boateng e la Satta non indossano i vestiti, almeno non nella parte superiore del corpo, il che rende lo scatto ancora più ‘bollente’. Dalle immagini che pubblicano quotidianamente su Instagram, si percepisce l’affiatamento e la complicità ritrovata dai due, che stanno trascorrendo il Ferragosto al mare con il piccolo Maddox, prima di tornare a dedicarsi ai loro rispettivi impegni di lavoro.

