Carolyn Smith ha scritto messaggio per Nadia Toffa: il volto noto della tv italiana ha ricordato la Iena scomparsa. Ecco le sue parole.

La scomparsa di Nadia Toffa ha scosso tutti: sono tantissime le reazioni ed i messaggi di affetto e vicinanza per la Iena passata a miglior vita dopo aver combattuto contro un terribile cancro al cervello. Tutti i personaggi della televisione e non solo hanno avuto un pensiero per Nadia e tra questi anche Carolyn Smith, volto noto di Ballando con le stelle, che combatte contro un cancro al seno. Ecco le sue parole.

Leggi anche:

Carolyn Smith saluta Nadia Toffa: le parole commoventi della coreografa guerriera

Carolyn Smith, la danzatrice e coreografa di Ballando con le stelle, ha omaggiato Nadia Toffa con un post su Instagram. La donna sta combattendo contro un cancro al seno e prima di sottoporsi ad una chemio ha pubblicato un immagine della Iena scomparsa con la didascalia che contiene queste parole: “Sto andando in ospedale per fare il trattamento ed ho saputo la notizia che una grande donna ci ha lasciato, Nadia Toffa. Non esistono parole giuste da usare in queste occasioni. Condoglianze alla famiglia ed ai suoi colleghi, rimane un vuoto immenso“.

La notizia della scomparsa ha scosso molto Carolyn Smith che più di un anno fa è stata colpita dal cancro al seno. Oggi l’ex danzatrice lotta tutti i giorni e con tutte le sue energie per distruggere questo terribile male: le sue parole per la giornalista dimostrano la vicinanza e la compassione che ha provato appena ha saputo della notizia.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!