Nadia Toffa, un vuoto incolmabile: dove ha vissuto gli ultimi giorni

Nadia Toffa, un vuoto incolmabile per i suoi follower che per tanto tempo hanno chiesto di lei sul suo profilo Instagram: ecco dove ha vissuto gli ultimi giorni

Nadia Toffa è morta la mattina del 13 agosto 2019, tra la commozione dei suoi fan. Della gente che l’ha amata, che le ha voluto bene, che l’ha stimata. Tra il dolore dei familiari e dei colleghi. Tutti quelli che hanno collaborato con lei negli anni hanno manifestato una grande stima nei suoi confronti. Tutti ne parlavano come di una donna con una grande tenacia e una grande passione per il suo lavoro. Insomma, Nadia ha lasciato un vuoto enorme. Da tanto non scriveva più sui social. Il suo profilo Instagram era diventato un luogo d’incontro e condivisione per i suoi follower. Lì, tra i commenti, si poteva manifestare le proprie ansie e le proprie paure. Nonostante fosse ‘nella prova’, Nadia aveva una parola dolce per tutti.

Nadia Toffa: dove ha vissuto gli ultimi attimi della sua vita

Tutti chiedono di Nadia. Tutti pregano per lei. I suoi follower si accontenterebbero anche solo di un ‘ciao’ sul suo profilo. Ma niente, non arriva. Questa è la situazione nei giorni che vanno da luglio fino all’annuncio della sua morte. I follower continuano a chiedere sue notizie, continuano a scriverle messaggi tra i commenti al post, all’ultimo post che aveva pubblicato su Instagram.

Ma dove è stata Nadia per tutto quel tempo? Dove ha vissuto? La risposta arriva oggi, dopo lunghi giorni di silenzio. Stando a quanto si legge sul web, dalle notizie che circolano, Nadia Toffa era in cura alla Domus Salutis di Brescia. E’ stata ricoverata lì negli ultimi giorni di vita. E lì è morta la mattina del 13 agosto 2019. La camera ardente sarà allestita al teatro Santa Chiara, chiunque sarà il benvenuto per l’ultimo saluto alla bella Nadia. I funerali, infine, si terranno il 16 agosto nella cattedrale della sua città, Brescia.