Pierluigi Diaco chi è: età, carriera e marito del noto conduttore televisivo

Pierluigi Diaco, chi è il giornalista e conduttore televisivo: età, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere

Pierluigi Diaco è un personaggio televisivo molto conosciuto, ma precedentemente ha lavorato in radio e la sua carriera è partita con tanti piccoli sacrifici che poi col tempo l’hanno ripagato. Adesso, si trova in un momento d’oro. E’ alla conduzione di ‘Io e te‘, programma in onda sulle reti Rai che sta riscuotendo un bel po’ di successo. Certo, di gavetta ne ha fatta. Ma andiamo a scoprire cosa c’è dietro questo personaggio, la sua vita privata, la sua carriera, l’età e tutto quello che c’è da sapere.

Chi è Pierluigi Diaco: età, carriera, vita privata

Pierluigi Diaco è nato a Roma il 23 giugno 1977 e per questo è del segno del Cancro. Da piccolo era un ragazzino molto devoto e presente soprattutto nell’Azione Cattolica. Frequentava con passione alla vita parrocchiale della Chiesa di San Melchiade di Labaro, a Roma. Per quanto riguarda la sua carriera, sappiamo che ha fatto tanta gavetta e si è fatto strada con audacia nel mondo del giornalismo e della televisione. Da evidenziare, inoltre, che il giornalista è anche fondatore del Coordinamento Antimafia. Ha cominciato a lavorare nell’ambito giornalistico nel 1995, su TMC. E’ stato alla conduzione di Generazione X, che fu sotto attacco e al centro di diverse polemiche in quanto il titolo pareva comune a quello della trasmissione (targata Mediaset) di Ambra Angiolini. Ha lavorato anche a Sky TG24 ed era, infatti, suo, il programma d’approfondimento C’è Diaco. Della sua vita privata sappiamo che è omosessuale ed ha sposato il collega Alessio Orsingher. Si sono uniti in matrimonio con rito civile nel 2017. Adesso, stando a quanto dichiarato in una non proprio recente intervista, la coppia vorrebbe adottare un bambino. Se e quando la legge italiana lo consentirà, ovviamente. Per ora, vivono felicemente il proprio rapporto di coppia.