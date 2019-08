Pierluigi Diaco, con Teresa De Sio si è creato un momento di imbarazzo durante la trasmissione ‘Io e te’ in onda sulle reti Rai: ecco cosa è successo

Teresa De Sio è ospite di ‘Io e Te’, programma Rai condotto da Pierluigi Diaco. Le ultime protagoniste della trasmissione sono state Tosca D’Aquino e Barbara Bouchet. Oggi è stata la volta di Teresa De Sio. E’ toccato a lei sedersi sulla poltrona in compagnia di Pierluigi per svelare alcuni retroscena sulla sua vita privata. I due sono molto amici, così, prima di iniziare, Pierluigi annuncia: “Sono molto imbarazzato quindi mi autodenuncio: Teresa è una delle mie migliori amiche”. C’era un po’ di ghiaccio, inizialmente, che il conduttore ha comunque saputo rompere raccontando qualche aneddoto su come si sono conosciuti.

Teresa De Sio ospite di Pierluigi Diaco a ‘Io e te’

Pierluigi Diaco e la De Sio hanno un’ottima intesa. Si capiscono con degli sguardi e talvolta sono anche teneramente imbarazzati. La De Sio, famosissima cantautrice, rivela di aver detto tanti ‘no’ nella sua carriera. Poi, l’intervista è diventata un po’ più ‘personale’. Le domande hanno cominciato a toccare la sfera personale e quella familiare. Così, accantonato il discorso ‘carriera’, Teresa ha cominciato a parlare di sua sorella Giuliana: “Io e mia sorella possiamo affrontare una bufera insieme”. Tutto molto tenero. Il racconto e poi le foto che apparivano sullo schermo alle loro spalle. Insomma, un’intervista molto interessante che ha messo in onda la tenerezza e la complicità tra Pierluigi Diaco e Teresa De Sio. A più riprese, i due si sono ritrovati a parlare degli stessi episodi. “Io e Pierlugi siamo molto amici, infatti io comincio i pensieri e lui li finisce”, ha esclamato la De Sio ad un certo punto. I toni erano molto confidenziali, tanto che Diaco, ad un certo punto, ha preferito andare oltre: “Basta, Teresa, andiamo avanti”. La trasmissione continua ad avere molto successo e con questi siparietti così simpatici e divertenti siamo sicuri che andrà avanti con furore.