Taylor Mega ha fatto delle storie Instagram in cui si è lasciata andare ad un’incredibile rivelazione: ‘In Italia c’è maschilismo, ecco perché non mi hanno voluta in tv’.

Taylor Mega riesce sempre a far parlare di sé. L’influencer è una macchina da social, sempre pronta a condividere ogni momento del suo quotidiano su Instagram, spesso mostrandosi in veste ‘hot’. Ma non solo. Taylor utilizza i social anche per esprimere il suo pensiero senza peli sulla lingua, o per raccontare retroscena sulla sua vita, facendosi conoscere a 360 gradi da chi la segue. Le ultime storie che ha pubblicato su Instagram, ad esempio, sono state l’occasione per esprimere la sua opinione su una delicata questione, nonché per fare una particolare rivelazione sulla sua carriera.

Taylor Mega, la rivelazione su Instagram: ‘Ecco perché mi hanno bloccato in tv’

Taylor Mega ha fatto una rivelazione molto particolare e delicata su Instagram. In un momento storico in cui la posizione delle donne e il loro ruolo nella società sono sotto la lente d’ingrandimento, Taylor ha voluto esprimere la sua opinione in merito all’eterna diatriba delle differenze tra uomo e donna. L’influencer ha pubblicato delle storie Instagram, raccontando che stava affrontando questo argomento con la mamma, e dicendo che in Italia si tende sempre a dare maggiore credibilità agli uomini. Secondo Taylor, infatti, ogni qualvolta si crei una discussione o uno scontro tra un uomo e una donna, la ragione viene sempre data agli uomini, soprattutto se le donne sono un po’ più disinibite, esuberanti e aperte.

‘Questa cosa è successa anche e me’, racconta l’influencer, ‘ed è il motivo per cui mi hanno bloccata dall’andare in tv’. Una rivelazione choc, ma Taylor ha voluto dare un messaggio positivo alle donne: ‘Ci hanno provato a bloccarmi, ma quest’anno sono andata in tutte le trasmissione possibili. Le donne possono tutto’. Con queste parole l’influencer ha voluto fare coraggio a tutte le donne che vengono infastidite sul posto di lavoro e non sono tutelate, tanto che spesso non denunciano nemmeno. Un messaggio contro tutte le forme di violenza sulle donne, soprattutto quella verbale, e contro una mentalità che a suo dire continua a mettere l’uomo su un gradino superiore al ‘gentil sesso’.

