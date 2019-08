Terremoto Lazio, scossa ad Amatrice: paura tra la folla

Terremoto Lazio: Amatrice colpita da una scossa intorno alle ore 20.11 di questa sera, paura tra la gente, ecco cos’è successo

Terremoto Lazio: è stato avvertito verso le ore 20.11 di questa sera in provincia di Rieti, più precisamente ad Amatrice. La scossa, registrata nella serata di mercoledì 14 agosto, ha raggiunto una magnitudo di intensità pari a 3.3. La popolazione, stando a quanto si apprende dal web, è andata in panico nonostante non si tratti di una scossa importante. Non sono stati riportati danni a persone o cose. Tuttavia, è inevitabile che la memoria torni a tre anni fa, quando il terremoto portò morti e distruzione. La scossa si è avvertita anche in alcuni comuni circostanti, come Cittareale.

Terremoto Lazio: paura ad Amatrice

Troppo superficiale: l’ipocentro è stato localizzato a 13 km di profondità. Proprio per questa ragione in tanti hanno avvertito la scossa e si sono spaventati. L’epicentro è in provincia di Rieti, ma la scossa si è allargata a 20 km di distanza. Per cui, i comuni coinvolti dal sisma sono Cittareale, Accumoli, Amatrice, Montereale, Borbona, Posta, Capitignano, Arquata del Tronto, Campotosto, Cascia, Norcia e Monteleone di Spoleto. A quanto pare, tuttavia, questa non sarebbe l’unica scossa avvertita in giornata. Ce ne sarebbero state altre durante il giorno e quella di questa sera sarebbe stata la più forte.

Come vediamo, si registra un magnitudo tra 3.1 e 3.6 alle ore 20.11 del 14 agosto 2019. Grande paura tra la popolazione che ha rivissuto quei momenti di tre anni fa, di cui ancora ci sono danni in giro.