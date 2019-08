Belen Rodriguez ‘preoccupata’ per la forma fisica: si affida a Selene

Belen Rodriguez ultimamente sembra ‘preoccupata’ per la sua forma fisica: così ha deciso di affidarsi a Selene, ecco di chi stiamo parlando

Belen Rodriguez posta una storia su Instagram in cui è con Selene Genisella. Una bellissima ragazza a cui la showgirl argentina scrive un affettuoso ‘TVB’. Belen era al mare e stava mangiando qualcosa che non siamo riusciti ad identificare. Poi, si avvicina alla ragazza in questione e le fa un cenno. Ma chi è Selene Genisella? Abbiamo visto il suo profilo Instagram e raccolto alcune informazioni su di lei per i nostri lettori.

Chi è Selene Genisella, l’amica di Belen Rodriguez

Selene è una personal trainer, CrossFit Trainer e Healthy Coach. E’ inoltre la fondatrice di SGP Program. Ha cominciato come una semplice personal trainer in una delle palestre più famose di Milano e poi non si è fermata più. Il suo profilo Instagram, ad oggi, conta più di 100’000 follower. Sul suo profilo Instagram mostra molti video dei suoi allenamenti e tante foto in cui si può ammirare il fisico in tutta la sua bellezza. E’ una persona molto attenta alla linea e… visto il lavoro che fa, non potrebbe essere altrimenti. “Per prima ci devi credere tu”: scrive nella home page del suo sito ufficiale.

Perché si è affidata a lei?

Stava mangiando qualcosa nelle storie su Instagram e ha taggato proprio Selene scrivendole TVB. Per questo, possiamo ipotizzare che il suo messaggio sia stato scritto per ringraziarla dei consigli e delle linee guida che le sta dando per tenersi in forma. Ultimamente, abbiamo anche visto delle storie in cui si allenava, ma con non molti risultati. Forse, adesso ha deciso di ‘svoltare’ ed affidarsi a mani esperte. Per questo ha scelto Selene. Chissà, forse ha qualche chilo da perdere. Oppure, come dicono molte voci, potrebbe essere incinta e desiderosa di mantenere la linea nonostante la gravidanza.