Cecilia Rodriguez ha vissuto una particolare esperienza come chef in un noto ristorante: rischia grosso con un ‘incidente’ in cucina.

Cecilia Rodriguez è un personaggio molto amato per la sua simpatia e la sua schiettezza. Tantissimi i suoi ammiratori, che restano ogni giorno sempre più ammaliati dalla sua bellezza e dalle foto stupende che pubblica sui social. Quasi 4 milioni i followers dell’argentina, che la fa da padrona anche sulle copertine delle più importanti riviste in Europa, mostrandosi in tutta la sua innata sensualità. Ma l’ultima trovata di Cecilia è di stampo completamente diverso: ‘chef’ per una sera in un noto ristorante, ecco cosa ha ‘combinato’ la modella.

Cecilia Rodriguez è molto divertente e ironica. Proprio come la sorella Belen, ama scherzare e far ridere chi è con lei. L’ultima esperienza ‘particolare’ di Chechu è stata quella di improvvisarsi ‘chef’ per una sera, e le conseguenze non sono state proprio delle migliori! Cecilia sta trascorrendo dei giorni in Trentino, patria del fidanzato Ignazio Moser. Ospite per una sera in un noto ristorante del posto, è entrata in cucina e si è improvvisata ‘chef’. Le storie Instagram condivise dalla modella sono davvero esilaranti. Intenta a preparare un piatto di tagliatelle al funghi porcini, specialità dei luoghi di montagna, si mostra molto brava nel taglio delle materie prime e poi si affida chiaramente al vero chef, fingendo che lui sia solo un suo assistente.

Ma ad un certo punto della preparazione, Cecilia rischia davvero grosso! Nel momento in cui deve far saltare in padella le tagliatelle con il condimento, la modella rischia di far cadere tutto quello che aveva preparato. Mentre lo chef fa ‘saltare’ il contenuto della padella senza problemi, Cecilia sta quasi per buttarsi tutto sui vestiti e sprecare così il cibo preparato con tanta cura. Ecco perché prontamente si tira indietro e, tra le risate divertite dei presenti, lascia tutto in mano allo chef, ‘costringendolo’ a dire che anche lei è una brava cuoca. Un momento esilarante, insomma, che Ignazio ha ripreso e postato prontamente sui social.

