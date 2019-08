Diletta Leotta, video su Instagram mentre si scatena al concerto di Baby K: top senza maniche super scollato, alza il braccio e l’incidente ‘hot’ è inevitabile.

Diletta Leotta è davvero una bomba sexy. Bellissima e sensuale come poche, infiamma quotidianamente Instagram con le sue foto mozzafiato, ma anche con video che la ritraggono durante i suoi allenamenti o durante i trattamenti per la cura del corpo. Sempre attenta alla forma e al suo aspetto, la Leotta un’affermata e seguita giornalista, ma non disdegna di divertirsi insieme alle amiche. E’ proprio quello che ha fatto qualche ora fa, al concerto di una nota artista, durante il quale ha avuto un incidente piuttosto ‘hot’: ecco cos’è successoa alla sexy conduttrice.

Diletta Leotta, incidente ‘hot’ al concerto di Baby K: alza il braccio e…

Diletta Leotta è stata ‘vittima’ di un incidente davvero ‘hot’. O quasi. La nota conduttrice televisiva e radiofonica, che quotidianamente da impazzire i fan con le sue foto e i suoi video ‘bollenti’ sui social, si sta scatenando in vacanza nella sua bella Sicilia. Le ultime storie pubblicate su Instagram l’hanno ripresa mentre si diverte in discoteca a Catania con alcune amiche, durante un concerto della cantante Baby K. Sulle note dei tormentoni estivi degli ultimi anni, tutti siglati dalla bionda rapper, Diletta si scatena e balla senza freni, cantando tutti versi delle canzoni.

Il top della giornalista è senza maniche e incredibilmente scollato e mette in evidenza il suo decolleté da paura. Anche le gambe scultoree della conduttrice sono impossibili da non notare, messe in risalto dai suoi shorts cortissimi. Ma tornando al top super scollato, basta un movimento di troppo con le braccia per farlo scivolare e mostrare più del dovuto. Diletta balla e alza il braccio, ma sfortunatamente per i suoi ammiratori, l’incidente è minimo e si vede poco o niente, ma rimane l’incredibile bellezza e sensuallità della conduttrice.

