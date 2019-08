Emma Marrone: età, altezza, peso, dove è nata e dove ha vissuto la cantante italiana che ha raggiunto un successo enorme

Emma Marrone è di sicuro una delle cantanti più belle e brave del panorama musicale italiano. Partita dal talenti di Amici, l’ha vinto, e poi ha continuato a fare passi da gigante nel campo della musica. La sua passione più grande che ha coltivato insieme a suo padre dai tempi in cui andava in giro a fare piano bar. Ma cerchiamo di scoprire di più di Emma Marrone in questo articolo, partendo dall’età, passando per l’altezza ed il peso fino ad arrivare alla vita privata.

Emma Marrone: età, altezza e peso

Ci sono tantissimi fan club di Emma Marrone sparsi sui social. Se ne contano a bizzeffe tra Instagram e Facebook. Grazie soprattutto a loro, di Emma possiamo sapere praticamente tutto. Dalle misure, come altezza e peso. E’ alta, per l’esattezza, 163 cm e pesa 55 kg. Ha i capelli biondi, con un taglio corto che porta da anni. Carnagione chiara e un fisico mozzafiato. Non a casa, Emma è stata testimonial anche di alcuni marchi di biancheria intima.

Dove è nata e dove ha vissuto

E’ nata il 25 maggio 2984 e pertanto ha 35 anni. E’ nata a Firenze ed ha un diploma di Liceo Classico. E’ andata via di lì con la sua famiglia per trasferirsi con la sua famiglia ad Aradeo, in Puglia. Ha vissuto lì col papà Rosario, ex infermiere, la mamma Maria che fa la casalinga e il fratello Francesco che gestisce il suo negozio di articoli elettronici. Ha fatto passi da gigante nel mondo della musica. Per questo, si è trasferita tra Roma e Milano per continuare a stare ‘vicina al lavoro’.

Reginetta social su Instagram

Non è una influencer. Per cui, il suo lavoro non è Instagram. Eppure, il suo profilo è costantemente aggiornato e ci sono milioni di persone a seguirla. Al momento, ha quasi raggiunto quota 4 milioni.

