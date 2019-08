Ferragosto, tutto su questo particolare giorno di festa: origini, storia, significato e quando è diventata una ricorrenza cattolica.

Il giorno di Ferragosto, si sa, è motivo di festa per il popolo italiano. Gite fuori porta, giornate al mare, pranzi in famiglia o con gli amici sono un ‘must’ per il 15 agosto, che è entrato ormai nell’immaginario collettivo come una festività vera e propria, da celebrare in compagnia. Ma è sempre stato così? Come e quando è nata questa festa? Proviamo a fare un passo indietro e a ripercorrere le tappe che hanno reso questo giorno una ricorrenza religiosa e ricca di tradizioni.

Giorno di Ferragosto, storia, origini, significato: viene dall’antica Roma

Il giorno di Ferragosto deve il nome all‘Imperatore romano Ottaviano Augusto, e più precisamente all’espressione latina ‘Feriae Augusti’, ovvero ‘riposo di Augusto’. Fu lui, infatti, a istituire questo giorno di riposo, e quindi di festa, nel 18 a.C, per celebrare la fine del lavoro degli agricoltori. Un momento di relax dopo un periodo molto faticoso di lavoro nelle campagne, che si accompagnava ad altre festività, come i Nemoralia e i Vinalia rustica, sempre dedicati al raccolto e al dio Conso, simbolo di fertilità. Nei primi anni Ferragosto cadeva il primo agosto e durava fino al giorno 15. Solo nel VII secolo d.C. è stato ‘limitato’ al giorno centrale del mese di agosto dalla Chiesa Cattolica, che ha individuato in questa giornata l’Assunzione della Madonna in Cielo.

Tradizioni del giorno di Ferragosto: come si festeggia

Nonostante l’origine di stampo pagano, il Ferragosto è diventato una festa cattolica, motivo per cui le tradizioni che ancora oggi esistono in questo giorno, sono legate ai simboli del mondo religioso. Il classico falò, che tutti gli anni si fa in spiaggia come da tradizione, è segno della Luce della Madonna che sale in cielo, così come i giochi in acqua, che simboleggiano la purificazione, o la scelta di sparare fuochi d’artificio, collegata sempre al significato di rinascita dalla morte, fulcro del Credo cristiano. Ecco perché ancora oggi, si usa fare una gita fuori porta, magari al mare, allontanarsi dal caos delle città e festeggiare in famiglia questa giornata, tradizione nata durante il periodo fascista ed evolutasi fino ad oggi.

