Francesca De André e Giorgio Tambellini, ritorno di fiamma in corso? Gli indizi social sono sospetti, ecco cosa hanno pubblicato.

Francesca De André torna a far parlare di sé. Dopo alcuni mesi di silenzio trascorsi a vivere la sua storia d’amore con Gennaro Lillio lontano dai riflettori, la nipote del grande Fabrizio torna nella lente del gossip. Chiusa la storia con Gennaro, come confermato dai diretti interessati, la bella genovese ha ricominciato la vita da single, ma alcuni indizi social hanno fatto insospettire i fan: ritorno di fiamma con l’ex Giorgio Tambellini? Ecco cos’hanno pubblicato i due ragazzi.

Francesca De André e Giorgio Tambellini: gli indizi social che fanno pensare a un ritorno di fiamma

Francesca De André aveva lasciato Giorgio Tambellini in diretta durante il suo percorso al Grande Fratello, delusa e amareggiata dai tradimenti di lui, venuti fuori proprio durante il reality e confermati dallo stesso Giorgio. Una storia che ha fatto molto soffrire Francesca, e che dopo la fine del GF non aveva più chiarito col suo ex, perché nel frattempo aveva ceduto ai corteggiamenti del ‘coinquilino’ Gennaro Lillio. Ora che la storia col modello napoletano è giutna al capolinea, alcuni indizi social fanno pensare a un ritorno di fiamma tra i due. Giorgio ha pubblicato una story ‘sospetta’ su Instagram, che riguarda proprio Francesca.

Giorgio ha ripostato l’abbraccio che ha dato a Francesca la prima volta che si sono rivisti nella casa, facendo pensare che si siano ritrovati. Ma non è finita. Un’altra story condivisa da Tambellini fa riflettere e dà l’idea di una frecciatina contro il mondo della tv, visto che Giorgio aveva più volte ripetuto, quando era stato ospite al GF, che i ‘panni sporchi’ voleva lavarli in privato e non davanti a milioni di telespettatori. Per questo la sua frase, ‘Ora i panni me li lavo a casa mia’ sembrerebbe un segnale del riavvicinamento a Francesca. Beh, non ci resta che attendere nuovi eventuali sviluppi sulla vicenda.

