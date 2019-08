Elisa Isoardi parla di Salvini e della sulla nuova compagna, Francesca Verdini: “Vorrei anch’io una come lei”, nessuna gelosia quindi…

Elisa Isoardi, conduttrice de La Prova del Cuoco, è ormai da mesi ‘lontana’ da Matteo Salvini. ‘Lontana’ perché i due si sono lasciati. Lui ha trovato una nuova compagna, Francesca Verdini, lei invece è ancora da sola. Per scelta, molto probabilmente. E’ un periodo in cui, tra i bagnetti al cagnolino e la preparazione alle nuove puntate de La Prova del Cuoco, c’è poco tempo per l’amore. Comunque sia, la Isoardi continua a parlare con scioltezza del suo ex, Matteo Salvini, attuale vice premier italiano. La conduttrice ha infatti rilasciato un’intervista a Diva e Donna, in cui ha raccontato qualche retroscena sul suo amore ormai finito e sulla nuova relazione di Salvini con Francesca Verdini.

Elisa Isoardi parla di Matteo Salvini e Francesca Verdini

“Mi stavo annientando nell’attesa. Stavo appesa a lui e questo non era dignitoso. Io dovevo badare a me e lui a sé, due vite troppo diverse e impegnative per conciliarsi”: in tanti si sono chiesti per mesi il motivo della rottura. Elisa Isoardi, finalmente, fa chiarezza e spiega dettagliatamente quali siano state le motivazioni precise che hanno portato la coppia allo ‘scoppio’ definitivo. Si parla di impegni lavorati abbastanza ‘complicati’ da gestire. Lei, donna della televisione, amatissima dal pubblico e ricca di impegni. Matteo Salvini, vice premier italiano che all’epoca era all’apice del successo in campo politico. Insomma, era molto difficile incontrarsi e conciliarsi.

La Isoardi ha anche sottolineato: “Alcuni mi dicono: ‘Ma sei cretina? Potevi essere la donna del futuro premier’. Conosco i miei limiti e preferisco sbagliare con la mia testa”. Una donna decisa e di carattere, bisogna ammetterlo. Così come lei stessa ammette di non essere affatto gelosa di Francesca Verdini, la nuova compagna di Matteo Salvini. Anzi, sottolinea: “Vorrei anche io una Francesca (al maschile) per me”. Una frase che racchiude tutte quelle che sono le sue considerazioni sulla coppia. Niente gelosia. Anzi, stima per la Verdini che – come dice – vorrebbe al suo fianco in versione maschile.

