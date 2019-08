Ferragosto, ecco come sarà la Luna nel giorno più atteso dell’estate. Vi sveliamo da che ora sarà possibile godersi lo spettacolo.

Il giorno più atteso dell’estate è senza dubbio Ferragosto. Il 15 agosto è un giorno di festa e di solito viene festeggiato nella notte in spiaggia e durante il giorno al mare, con gite o con meravigliosi pranzi in famiglia o con amici. C’è una particolarità affascinante in questo giorno impossibile da perdere: la Luna dello Storione. Ecco cos’è, da che ora sarà possibile ammirarla e come godersi lo spettacolo.

Luna a Ferragosto: cos’è e quando è possibile vederla

La Luna di Ferragosto prende il nome di Storione: la dominatrice assoluta del giorno più atteso dell’estate è proprio lei, la Luna piena. Lo spettacolo comincia alle 14:30 e sarà uno dei momenti più affascinanti della giornata. In questa occasione il satellite è illuminato grazie all’allineamento tra Sole, Luna e Terra: la luce del Sole renderà molto visibile la Luna ed essendo la Terra al centro, potremo ammirare uno spettacolo suggestivo ed indimenticabile.

Prende il nome di Storione poichè il mese di agosto è il migliore per pescare il pesce storione. Quest’ultimo è uno dei più grandi pesci d’acqua dolce: in Italia oggi la specie è estinta allo stato selvatico mentre in Europa esiste una sola popolazione riproduttiva nel fiume Garonna, un fiume della Francia sud-occidentale. E’ un pesce molto ricercato data la sua prelibatezza: è famoso perchè offre carni pregiate e caviale.

In questo giorno speciale e di festa non dimenticate di alzare gli occhi al cielo per guardare lo spettacolo: il bagliore della Luna piena nel giorno di Ferragosto sarà un evento difficile da dimenticare.