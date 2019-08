Margot Robbie: “Ecco il posto più strano dove ho fatto l’amore”

La confessione hot di Margot Robbie che ha rivelato al The Sun qual è il posto più strano dove ha fatto l’amore.

Margot Robbie è una di quelle attrici dalla bellezza incredibile E assolutamente unica nel proprio genere. L’attrice australiana ha dichiarato di odiare le domande banali come quelle che le vengono poste continuamente riguardanti il suo futuro come madre o di quando pensa di avere figli, ma invece non si è assolutamente risparmiata nel rispondere ad una domanda piuttosto particolare al giornalista del The Sun rivelando a lui qual è stato il posto più strano dove ha fatto l’amore.

Margot Robbie svela il posto più strano dove ha fatto l’amore

Margot Robbie protagonista di Once Upon a Time in Hollywood il nuovo film di Tarantino come abbiamo detto ha raccontato al The Sun che il posto più strano dove ha avuto un momento di intimità con un uomo è stato su una moto d’acqua. Ovviamente una moto non in movimento, ma comunque una moto d’acqua in acqua. La star australiana Margot Robbie attualmente è sposata con il regista Tom Ackerley, stanno insieme da tre anni, ma come ha dichiarato lei stessa ogni volta che le chiedono quando pensa di diventare madre o di fare dei figli si infuria perché secondo lei è sbagliato che ci sia questa sorta di contratto sociale per cui una volta che una persona è sposata automaticamente devi avere figli. Margot Robbieinfatti dichiara che ora ha intenzione di godersi il suo rapporto di coppia e che se si guarda nel futuro si vede a casa a fare una cena di Natale con tantissimi bambini intorno. Ma ora non è il momento giusto. E di questo ne certo al 100%.

Margot Robbie tra la nostalgia per Londra e l’amore per Harry Potter

Margot Robbie al The Sun anche raccontato che anche se vive a Los Angeles e fa fatica a chiamarla a casa perché spesso sente la mancanza e la nostalgia della sua casa nel sud di Londra e del locale dove andava spesso una discoteca l’Infernus. In conclusione Margot Robbie e dopo avere stupito tutti i fan con questa dichiarazione in merito alla location più strana dove si è ritagliato un momento intimo ha anche dichiarato che le piace fare delle cose normali. Non è un’appassionata di palestra perché il suo corpo si sente meglio dopo un’ora di sonnellino piuttosto che un’ora di palestra e le piace moltissimo leggere Harry Potter la sera perché la rilassa e dopo una lunga giornata sul set il modo migliore per rilassarsi per lei è farsi una bella doccia.

