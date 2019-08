Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi l’ha tradita? Spuntano le corna su Instagram, ma ecco di cosa si tratta

Michelle Hunziker tradita? E Serena Autieri anche? Le due si mostrano in delle storie Instagram mentre sono insieme all’esterno di uno chalet di montagna. Come sappiamo, almeno per quanto riguarda la bella showgirl svizzera, è in vacanza in Alto Adige con marito e figli. Ecco, proprio in queste storie si sono mostrate in una posa un po’ particolare. Come vediamo, Michelle Hunziker e Serena Autieri avevano le corna. Si tratta di un effetto di Instagram, è evidente. Tuttavia, c’è un significato nascosto nelle loro parole. Sì, perché poi nelle storie fanno riferimento ai loro mariti: “Dove sono?!”. Con simpatia, hanno ipotizzato che i loro coniugi le avessero lasciate lì e fossero andati via alla ricerca di ‘nuove avventure’. Tutto in tono ironico, ovviamente.

Michelle Hunziker e Serena Autieri con le corna

Sono le tipiche corna da cervo quelle che vediamo alla testa di Serena Autieri e Michelle Hunziker. Le mostrano con simpatia. Ma alla fine sentiamo un lamento della Hunziker: “Speriamo di no”. Cosa avranno combinato i loro uomini?

La prima dice alla seconda: “Mi sento la testa pesante” ed insieme scoppiano a ridere. Ma, in effetti, dove sono i loro mariti? Perché Serena e Michelle hanno avuto modo di preoccuparsi così tanto? Eppure, è difficile vedere due belle donne come loro lasciate sole solette lì in montagna.

Dove sono finiti i mariti di Michelle Hunziker e Serena Autieri? Se qualcuno avesse segnalazioni, può recapitarcele. Oppure, mandarle direttamente a loro. Basta anche un piccolo avvistamento! Bando alle ciance, Michelle e Serena stavano solo scherzando. Non penseranno mica di essere state tradite dai loro mariti così, da un momento all’altro?

