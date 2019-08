Morte Nadia Toffa, Antonella Clerici le dedica un post su Instagram: il commento da brividi fa spezzare il cuore.

La scomparsa di Nadia Toffa a soli 40 anni dopo una lunga e dolorosa battaglia contro un male incurabile è entrata come una spada nel cuore degli italiani. Una morte prematura che ha addolorato tutti gli amici e i colleghi di Nadia, ma anche coloro che, pur non conoscendola, hanno seguito da lontano la sua storia, che lei condivideva sui social per dare speranza agli altri ‘guerrieri’ come lei. E proprio a proposito di coloro che combattono la stessa battaglia della Toffa, spezza il cuore uno dei commenti sotto un post di Antonella Clerici dedicato proprio alla scomparsa di Nadia.

Potrebbe interessarti anche:

Nadia Toffa, il post di Antonella Clerici e quel commento straziante: parole che spezzano il cuore

Nadia Toffa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi l’ha amata e seguita quando era in vita e in particolare durante tutta la sua lunga battaglia. Anche Antonella Clerici, sua collega nel mondo della televisione, ha voluto salutare la ‘dolce guerriera’, così come la chiamano i suoi amici più cari, con un post su Instagram. Parole di grande rispetto per il dolore della famiglia, che la Clerici ha voluto dedicare a Nadia pubblicamente, ‘mandandole’ un fiore.

Aldilà della dolcezza e compostezza delle parole di Antonella Clerici per la collega scomparsa, a balzare all’occhio sono stati alcuni dei numerosissimi commenti arrivati sotto il post della conduttrice, da parte di persone che hanno vissuto in prima persona o in famiglia questo terribile male. Una donna in particolare, rimasta vedova nel 2009, ha commosso tutti, raccontando la sua vicenda personale e riportando le parole della sua piccola di 5 anni quando le ha dovuto comunicare la notizia della morte del suo papà. Parole strazianti, che spezzano il cuore.

Per rimanere sempre aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI