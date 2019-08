Nadia Toffa e quella frase ‘straziante’ su suo papà: la foto su Instagram li immortala mentre sono vicini, uno accanto all’altra

Nadia Toffa voleva molto bene alla sua famiglia. Una famiglia che si è unita intorno a lei quando ne ha avuto bisogno, durante le cure. Mamma, papà e sorelle le hanno anche dedicato un post su Instagram nel giorno in cui è morta. Un dolore straziante, immaginiamo, per i genitori. Qualcosa che va contro natura. Nessuna mamma, nessun papà, vorrebbero mai piangere la morte di un figlio. E’ successo, purtroppo, ai genitori di Nadia Toffa.

Nadia Toffa, come parlava del suo papà

Sfogliamo il suo profilo Instagram per guardare e riguardare quelle foto come fossero ricordi anche nostri. Tra le tante immagini, ecco che spunta il selfie con il suo papà. Era il giorno di Pasqua e stavano per trascorrerlo interamente insieme. Non capitava da tempo, come spiegava la stessa Nadia, per impegni lavorativi.

“Buongiorno amici cari. Vi presento il mio superPapà. Passiamo la Pasqua insieme in famiglia ❤️ Da lui ho preso la tenacia e la forza di non mollare mai. Sei mitico e speciale. Buona resurrezione a tutti. Gesù ci protegge e ci guida. Un abbraccio immenso a tutti voi e alle vostre famiglie”, scrive Nadia sul proprio profilo Instagram. “Da lui ho preso la tenacia e la forza di non mollare mai”: questa la frase che ci colpisce inevitabilmente nel post di Nadia dedicato al suo SuperPapà. Una frase che adesso diventa straziante e che sicuramente rimarrà impressa nel cuore di suo padre. A quel post arrivarono tantissimi messaggi. Messaggi d’affetto per lei e per suo padre. Così, lui si commosse. Nadia scrisse tra i commenti: “Grazie, il mio papà si è commosso”. Una persona dal sorriso dolce, un po’ come quello di Nadia, dagli occhi teneri e lo sguardo profondo. Purtroppo, questa è l’ultima foto che è riuscita a postare insieme a suo padre dopo il lungo silenzio social terminato con la notizia della sua morte.

