Uomini e Donne, lo scontro social tra Raffaella Mennoia e alcuni ex protagonisti arriva al culmine: ecco le rivelazioni di Teresa Cilia e Salvatore.

La querelle social tra la redazione di Uomini e DOnne, in particolare Raffaella Mennoia, e alcuni ex protagonisti del programma, sembra essere giunta a una svolta decisiva. Giorni fa Teresa Cilia aveva promesso che a breve avrebbe rivelato qualcosa di molto pesante sulla Mennoia, smascherando così la sua falsità e il suo desiderio di ‘manipolare’ la vita delle persone. Parole di Teresa, che ha atteso qualche giorno prima di parlare, giusto il tempo per ‘tutelarsi’ da eventuali querele. A rompere il silenzio ora è Salvatore Di Carlo, marito della siciliana, che è pronto a rivelare tutto.

Uomini e Donne, Salvatore di carlo rompe il silenzio: arrivano le rivelazioni contro Raffaella Mennoia

La querelle infinita tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne e Raffaella Mennoia aveva raggiunto un momento di stallo. Dopo aver promesso incredibili rivelazioni contro l’autrice del programma, Teresa Cilia ha improvvisamente smesso di parlare dell’argomento, lasciando tutti col fiato sospeso. Poi, lo sfogo di Claudio Leotta su Instagram accusava l’ex tronista di essere solo alla ricerca di followers. Allora, in soccorso della moglie, è arrivato Salvatore Di Carlo, che ha finalmente rotto il silenzio.

Nelle sue storie Instagram, Salvo ha spiegato che il silenzio di questi giorni è stato innanzitutto dovuto al tatto e al rispetto per la scomparsa di Nadia Toffa, e poi ha lasciato intendere che Teresa non può parlare. L’ex tronista ha ricevuto una diffida? Con una serie di frecciatine, Salvatore fa capire proprio questo, e aggiunge che lui non è diffidato e quindi può parlare. E lo farà. Il calciatore scherza sulle famose sponsorizzazioni che secondo alcuni sarebbero il motivo per cui lui e Teresa vanno contro la redazione: ‘Da oggi sponsorizzo anch’io, mi servono like’ – ironizza Salvatore – ‘Solo per oggi vacanza gratis per i diffidati’. Teresa dunque sarebbe stata costretta a rimanere in silenzio, ma lui no. E allora tutti sono col fiato sospeso, in attesa che sia Salvatore a vuotare finalmente il sacco e dare eventualmente una svolta a questa infinita questione.

