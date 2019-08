Jovanotti ha fatto una dedica speciale a Nadia Toffa durante uno dei suoi concerti Jova Beach Party: il momento è stato commovente.

La scomparsa di Nadia Toffa ha scosso tutta Italia: sono migliaia i messaggi di omaggio e di ricordo per la Iena che ha combattuto contro un cancro al cervello e che purtroppo non ce l’ha fatta. Anche il famoso cantante, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, era molto legato a Nadia ed alla terribile notizia aveva dedicato un post alla sua amica con uno scatto di un loro abbraccio ed una didascalia commovente. Durante il Jova beach party a Policoro, ha fatto una dedica speciale alla giornalista: il pubblico si è commosso. Ecco cosa ha fatto il cantante.

Nadia Toffa, la dedica speciale di Jovanotti: pubblico commosso

Sono giorni davvero delicati quelli che seguono la notizia della morte di Nadia Toffa: l’Italia la ricorda in ogni piccolo dettaglio ed in particolare Jovanotti, il famoso cantante, che la fece salire sul palco durante un suo concerto, è rimasto colpito dalla notizia. Nel 2018 la Iena aveva da poco iniziato a combattere contro il cancro ed una sera durante un concerto le fu dedicata una canzone sul palco di Jovanotti a Bologna.

A distanza di un anno Lorenzo Cherubini è tornato a cantare per lei: al Jova Beach Party di Policoro ha presentato al pubblico la prossima canzone che avrebbe cantato. “Questa è per Nadia” ha annunciato ed ha iniziato ad intonare “Bella”, la sua famosa canzone. Ha scatenato commozione e gli applausi del pubblico.