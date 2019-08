Non si placa la querelle infinita tra la redazione di Uomini e Donne e alcuni ex protagonisti dello show: interviene anche Claudio Leotta, ‘Solo ragli di asino’.

Non accenna a placarsi l’infinita ‘guerra social’ tra la redazione di Uomini e Donne, e in particolare Raffaella Mennoia, e alcuni degli ex protagonisti del programma. Mario Serpa e Teresa Cilia in particolare hanno promesso di fare delle rivelazioni importanti per ‘smascherare’ la Mennoia, la quale dal canto suo minaccia querele contro chi supera i limiti. Un momento delicato per il programma, che sta rischiando di perdere la sua credibilità. Ecco perché nella questione è intervenuto anche un altro dei redattori dello show, Claudio Leotta: le sue parole sono durissime.

Uomini e Donne, anche Claudio Leotta interviene nella querelle contro gli ex protagonisti

Uomini e Donne è sempre stato un programma seguitissimo e molto amato dal pubblico, ma in questo periodo sta rischiando di perdere la sua credibilità. Le accuse di alcuni ex protagonisti del dating show alla redazione e in particolare a Raffaella Mennoia, hanno creato inevitabilmente degli schieramenti. Ma se una parte del pubblico comincia a dubitare del lavoro dell’autrice, tanti sono quelli che invece rimangono dalla parte della redazione. Tra questi, anche Claudio Leotta ha voluto dire la sua. Altro volto ormai noto della redazione, Claudio è accorso in aiuto della collega Raffaella, usando parole durissime contro chi l’ha offesa in questo periodo.

Il post di Claudio è un lungo sfogo e vuole mettere in chiaro alcuni punti. Il primo, è che la redazione di Uomini e Donne crede nel proprio lavoro ed è una grande famiglia, in cui non ci sono bugie né sotterfugi. Ogni qualvolta ci siano stati tronisti o corteggiatori poco sinceri, la redazione li ha prontamente smascherati e ha raccontato tutto al pubblico, spiega Leotta, che sottolinea la professionalità di chi lavora nel programma e accusa di ricerca di visibilità quelli che sono andati contro lo show, anche perché a conti fatti non è venuta fuori nessuna rivelazione particolare. Solo insinuazioni volte ad aumentare followers, secondo Claudio, che conclude con una frase forte: ‘Noi ci vogliamo bene. I ragli d’asino non salgono in cielo‘.

