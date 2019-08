Wanda Nara e Mauro Icardi si lasciano andare in piscina: bacio bollente, impossibile non guardare un ‘particolare’, Instagram diventa hot.

Wanda Nara e Mauro Icardi sono davvero una coppia invidiabile. Belli, ricchi e innamorati, hanno costruito una famiglia meravigliosa, con i tre figli che la Nara ha avuto dall’ex marito Maxi Lopez, e le due bimbe, Francesca e Isabella, nate dall’amore con Icardi. Tanta passione e complicità caratterizzano il loro rapporto, che procede a gonfie vele nonostante le difficoltà lavorative che Mauro sta attraversando in questo periodo di mercato calcistico. L’ultima foto pubblicata dall’agente argentina la ritrae in un momento di ‘intimità’ con il marito: scopriamola insieme.

Wanda Nara e Mauro Icardi, bacio ‘hot’ in piscina: impossibile non guardare lì…

Wanda Nara è innamoratissima del marito Mauro Icardi. Non lo hai mai nascosto, l’agente, che consiglia e sostiene il calciatore nel suo lavoro, anche se questo le ha creato spesso ‘dissapori’ con i tifosi del marito. Imperterrita lei continua il suo lavoro di procuratrice dell’attaccante, e soprattutto lo accompagna nella vita. L’ultima foto pubblicata dalla coppia è davvero ‘bollente’ e li ritrae in piscina, in un momento di intimità. Mauro è steso sul bordo e lei esce dall’acqua per baciarlo sulle labbra. La foto esprime grande passione e affinità tra i due protagonisti, che si mostrano davvero ‘hot’.

Impossibile, però, non notare un altro dettaglio ‘bollente’. Nell’uscire dall’acqua, Wanda si appoggia con le braccia sul bordo della piscina e mette in evidenza il suo lato B semplicemente mozzafiato. Il costume dell’argentina è particolarmente sgambato e la posizione è hot. Impossibile non notare, oltre al corpo scolpito e super tatuato di Icardi, l’infinita sensualità della Nara, che lascia oggettivamente senza parole. Non a caso lo scatto ha ottenuto migliaia di like, anche se Wanda ha scelto, come spesso fa, di disattivare i commenti.

