Diletta Leotta ha festeggiato il suo compleanno in piscina: si è mostrata super sexy su Instagram. Ecco lo scatto.

Diletta Leotta oggi, 16 agosto, spegne 28 candeline: la meravigliosa conduttrice DAZN è diventata ormai un’icona negli ultimi anni. Nel mondo del calcio e non solo fa impazzire tutti con la sua sensualità e la sua bellezza. Non solo in TV, anche su Instagram la showgirl manda ogni giorno in tilt i suoi fan con scatti super bollenti: le sue forme lasciano sempre molto spazio all’immaginazione per il parterre maschile. Ecco come ha festeggiato il suo compleanno e cosa ha pubblicato sui social.

Diletta Leotta spegna 28 candeline: festa in piscina, la conduttrice si mostra super sexy su Instagram

Bella e brava nel suo lavoro, Diletta Leotta è uno dei volti televisivi più amato nel mondo del calcio. La showgirl che ultimamente lavora anche a Radio 105 oggi, 16 agosto, ha spento 28 candeline e la serata di ieri l’ha trascorsa insieme ai suoi invitati in una meravigliosa location. Essendo piena estate, un tuffo in piscina non poteva mancare. L’irresistibile showgirl ha mandato in tilt i suoi fan con una ripresa super sexy su Instagram:

La scollatura della giovane siciliana ha lasciato i suoi fan senza parole. Tra balli e giochi in acqua con gli amici ha trascorso un compleanno super divertente: per l’occasione la showgirl ha indossato un abito in pizzo. La torta galleggiava in piscina: la location e la compagnia hanno reso questo giorno per la Leotta indimenticabile.