Funerale al Duomo di Brescia di Nadia Toffa: le parole della mamma hanno commosso tutti.

E’ in corso il funerale di Nadia Toffa, la giornalista delle Iene scomparsa lo scorso martedì. La 40enne che ha combattuto fino all’ultimo contro un cancro al cervello, ha lasciato un enorme vuoto nel panorama televisivo italiano. Sono tantissimi i messaggi di saluti e di ricordo per la donna da parte di personaggi dello spettacolo, amici e colleghi. Anche oggi al Duomo di Brescia una folla immensa è giunta per dare un ultimo saluto a Nadia. La mamma, vicino la bara, ha affermato delle parole molto commoventi.

Nadia Toffa funerale al Duomo di Brescia: le parole della mamma

Si sta svolgendo il funerale di Nadia Toffa al funerale di Brescia. Una folla immensa è giunta in chiesa per dare un ultimo saluto alla giornalista delle Iene scomparsa pochi giorni fa. Tra gli amici ed i colleghi presenti Giulio Golia, Max Laudadio, l’autore Davide Parenti, Omar Pedrini, Cesare Prandelli e tanti altri piangono la perdita della 40enne.

Accanto alla bara bianca, nella camera ardente, ci sono stati sempre i familiari, la mamma, il papà, le sorelle e l’ex fidanzato storico di Nadia, Emanuele. Stringendo migliaia di mani e salutando tantissime persone, la mamma della Toffa ha ripetuto più volte: “Ci sta guardando da lassù anche in questo momento“. Lo riporta La Repubblica.