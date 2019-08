Nadia Toffa, funerale: folla immensa, c’è anche l’ex fidanzato

Nadia Toffa funerale: la folla è immensa nella cattedrale di Brescia. Presente anche l’ex fidanzato.

Sono tantissime le persone che stanno omaggiando Nadia Toffa da quando è scomparsa pochi giorni fa. La 40enne passata a miglior vita per un cancro al cervello ha lasciato un enorme vuoto nel panorama televisivo italiano. La camera ardente nel teatro Santa Chiara è rimasta aperta in questi giorni, come scrive il quotidiano La Repubblica: hanno permesso a tutti di entrare per salutare la giornalista delle Iene che ha combattuto fino all’ultimo contro il terribile male che l’ha colpita un anno e mezzo fa. Oggi, 16 agosto 2019, i funerali: ecco le ultime da Brescia.

Nadia Toffa, funerale: folla immensa, c’era anche l’ex fidanzato

Sono in corso i funerali di Nadia Toffa, cominciati alle 10.30 al Duomo di Brescia. Le campane hanno suonato per il lutto mentre una folla immensa, giunta nella città lombarda da tutte le regioni d’Italia, è entrata in chiesa per dare un ultimo saluto alla giornalista delle Iene. Non tutti sono potuti entrare: in molti sono rimasti fuori per la mancanza di spazio all’interno della struttura.

La messa di Maurizio Patriciello, parroco simbolo della lotta alla Terra dei Fuochi in Campania, fu una richiesta della stessa conduttrice che svolse un servizio sul tema dei rifiuti per il programma Le Iene. Intorno alla bara i familiari e l’ex fidanzato storico, Emanuele.