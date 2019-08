Jonathan Kashanian parla di Nadia Toffa e rivela di non averla salutata con un post su Instagram: ecco perchè.

L’intera Italia e non solo è a lutto per la perdita di Nadia Toffa, la guerriera che dopo aver combattuto a lungo contro un cancro al cervello è passata a miglior vita lasciando un grande vuoto nel panorama televisivo italiano. Tantissimi i messaggi di saluti, di ricordo e di omaggio per la Iena scomparsa: da amici, colleghi e personaggi dello spettacolo, in questi giorni tutti hanno avuto un pensiero per la giornalista. L’ex concorrente del Grande Fratello, Jonathan Kashanian ha scelto di registrare alcune IG story per svelare il motivo per il quale non le ha dedicato alcun post su Instagram. Ecco di cosa si tratta.

Nadia Toffa, Jonathan non l’ha salutata: “Non era mia amica”

Ai messaggi di saluto e di ricordo per Nadia Toffa non ha partecipato il personaggio televisivo, ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi, Jonathan Kashanian. Tramite un Instagram story ha spiegato il motivo per il quale non ha scritto alcun messaggio per la giornalista scomparsa.

“Ho visto questi post e queste foto, sai la caccia alla foto. Io e Nadia non eravamo amici, sono sincero. Ci conoscevamo e ci salutavamo sempre con grande rispetto perchè eravamo colleghi. Non mi sentivo abbastanza intimo da mettere una foto e non volevo sembrasse che seguivo la scia“: sono state queste le parole del giovane che ha ammesso di non aver sentito l’esigenza di omaggiare sui social la Iena scomparsa. Per lei ha comunque speso due magnifiche parole: “Era giusto dedicare un pensiero a questa persona che ha lottato con dignità. Ho apprezzato la sua voglia di farsi vedere positiva nonostante tutto, è un bell’esempio da dare agli altri. Amica non amica, collega o non collega, lei è un bell’esempio da seguire“.