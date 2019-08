Melissa Satta ha condiviso, poco tempo fa, una foto da piccola con la sua famiglia: ecco il dolce ricordo dell’ex velina su Instagram.

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto davvero in giovane età. Melissa Satta aveva, infatti, soltanto 19 anni quando, nel loro di valletta, ha varcato così le porte del successo. Da quel momento, infatti, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Da velina di Striscia la Notizia, a modella fino poi ad attrice e conduttrice, la giovane ne ha fatta di strada. Il suo successo, come vediamo, è stato davvero spropositato. Ed è stato proprio per questo motivo che, per inseguire i suoi sogni, il suo lavoro e suo marito Kevin Boateng, è stata costretta ad ‘abbandonare’ la sua famiglia d’origine. Nonostante la lontananza, però, la giovane sarda è davvero molto legata ai suoi genitori e ai suoi fratelli. Tanto che, poco tempo fa, ha condiviso una foto di famiglia davvero commovente. Ecco il ricordo.

Melissa Satta, foto di famiglia su Instagram: il dolce ricordo

Melissa Satta proviene da una famiglia davvero numerosa ma, soprattutto, davvero molto unita. Nonostante il successo e nonostante la giovane non possa viversi i suoi cari come meglio crede, il legame che c’è con loro è davvero indissolubile. I suoi genitori, Enzo e Mariangela Muzzu, hanno messo su una bella famiglia. Composta, appunto, da Melissa, Riccardo e Maximilian. Come dicevamo, sono davvero molto uniti. La classica famiglia perfetta, insomma. Lo testimonia, tra l’altro, una foto che, pochissimo tempo fa, l’ex velina di Striscia la Notizia ha condiviso su Instagram. Curiosi di vederla? Diamo un’occhiata insieme:

Una foto di famiglia davvero commovente. Da come si può vedere, infatti, Melissa, in suddetto scatto, è davvero piccina. Tuttavia, però, il legame che lei aveva, già all’epoca, coni suoi genitori e uno dei suoi fratelli è visibile ad occhio nudo. E, tra l’altro, si percepisce chiaramente dalla dolce dedica che la moglie di Boateng scrive a corredo della foto. ‘Family’, scrive l’ex velina accompagnato da un cuore che racchiude tutto il suo affetto per le persone più care della sua vita.

