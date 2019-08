Influencer Green: quali sono le più cool da seguire su Instagram

Quali sono le influencer più seguite nel mondo green? Ecco i profili da seguire.

Il mondo del green, dell’ecologia e della sostenibilità ambientale oggi come oggi diventa sempre più importante e sono molto le persone che si sono appassionate, fortunatamente, a questo tema del preservare l’ambiente e alcuni sono anche diventati dei veri e propri Green Influencer ossia degli influencer della vita bio e sostenibile. Quali sono allora i profili degli influencer ecologici, per così dire, da dover seguire?

I profili degli eco influencer da seguire assolutamente

Sicuramente uno dei primi è quella di Greta Tumblr la giovanissima ragazzina che ha oltre 2,4 milioni di follower e con i suoi discorsi e la sua forza di volontà ha creato al movimento fridaysforfuture. Un altro personaggio famoso che è si occupa molto di green è l’influencer Bea Johnson su Instagram la trovate come ZeroWasteHome: ha promosso una vita zero sprechi, ha cercato di risparmiare anche l’acqua e il suo libro appunto Zero waste Home ispirato alla pagina Instagram propone delle soluzioni domestiche a impatto zero per risparmiare energie. Un personaggio famoso invece è Leonardo Di Caprio che ormai sappiamo da sempre si batte per l’ambiente e ha cercato in ogni modo di fare la sua parte per sostenere in modo Green il pianeta. Altro blogger e influencer è importante ed è Khashi che è un fotografo del National Geographic ed è un educatore e regista che affronta tantissimi temi ambientali. Jennifer Nini invece è un Eco Warrior Princess così si chiama il suo profilo Instagram e si concentra sulla bellezza biologica con una tecnologia verde con moda sostenibile. Questi sono dunque i profili Instagram dei più famosi eco influencer del momento, li avete seguiti anche voi? È il momento di mettere un like ad un profile utile e seguire qualche consiglio.

