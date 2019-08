Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno fatto un’intervista doppia: hanno rivelato tantissimi segreti sul loro rapporto. Ecco le loro parole!

E’ la coppia che in assoluto ha fatto sognare migliaia di italiani: Belen e Stefano da quando sono ritornati insieme hanno riconquistato il cuore di tutti coloro che volevano vederli vicini. Non solo, anche i loro occhi sono cambiati: in un’intervista doppia fatta al settimanale Oggi, i due hanno dichiarato di non lasciarsi mai più. Hanno svelato anche tanti segreti sul loro rapporto: ecco le loro parole.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, intervista doppia: svelano i segreti del loro rapporto

In un’intervista doppia fatta dal settimanale Oggi, la coppia più amata d’Italia ha rivelato alcuni segreti sul loro rapporto. Sulla gravidanza, Belen ha annunciato: “Queste cose non si dicono. Work in progress, ci stiamo lavorando”.

Sul loro ritorno di fiamma ha esordito Stefano spiegando che hanno iniziato entrambi a venirsi incontro, ad impegnarsi e dare importanza alle cose utili e sane. Belen ha aggiunto che oggi cercano più privacy rispetto a quando erano giovani e che sono felici insieme. “Siamo cresciuti, non perdiamo più tempo a discutere, non vogliamo litigare”, spiega il ballerino. L’argentina annuncia: “Vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni. La famiglia è importante e deve restare unita. E’ il regalo più bello per un figlio“.

Sui pregi e difetti, comincia la showgirl a svelare quelli di De Martino: “Mi piace come si gode la vita, mi mette di buon umore. Difetti? Ha poca pazienza, ma non con me ma con altri quindi va bene così“. Stefano sui pregi della sua amata svela: “E’ in grado di farti cambiare umore in poco tempo. Lei è l’unica persona che riesce a rasserenarmi. Difetto? Non si applica abbastanza“. Svelano inoltre che lui è il più disordinato mentre lei la più ritardataria.

La Rodriguez ha raccontato che la sua maestra di vita è stata la nonna Clara che l’ha cresciuta e così anche con Santiago preferisce avere come tata la nonna. Ha aggiunto inoltre di non sentirsi femminista ma è giusto per una donna essere indipendente. Anche per Stefano il suo maestro di vita è stato il nonno. E’ stato chiesto alla coppia se c’è qualcosa che il pubblico non conosce di loro: Stefano ha risposto di essere felice di ciò che si sa di lui mentre Belen rivela che le piace che qualcosa di lei resti nascosto. “Mi diverte che qualcuno pensi che io sia scema, sono luoghi comuni“, le sue parole.

Su Simona Ventura, presidente della giuria del Festival di Castrocaro, la showgirl ha rivelato: “Mi piacerebbe essere forte come lei. Sarà difficile averla in giuria, mi metterà in soggezione. Quando sono tornata con Stefano mi ha scritto un bel messaggio, è sempre stata una nostra tifosa”.