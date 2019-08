Alessandro Leon Bova, chi è: età, passioni e profilo Instagram del figlio maggiore di Raoul Bova, che nella vita fa l’artista.

Si chiama Alessandro Leon Bova, e non è difficile capire chi sia suo padre. Stiamo parlando di uno degli attori italiani più amati, un volto che non si dimentica facilmente e un fisico che ha fatto innamorare migliaia di donne. Raoul Bova, che oggi è felicemente sposato con Rocio Munoz Morales, nonostante le continue voci di crisi, ha avuto due figli dal precedente matrimonio con Chiara Giordano. Alessandro e Francesco sembrano lontani dal mondo dello spettacolo. Ma cosa fa nella vita il giovane Alessandro Leon Bova? Conosciamolo meglio insieme.

Alessandro Leon Bova, chi è il figlio di Raoul Bova: tutto sul giovane artista

Alessandro Leon Bova, figlio primogenito dell’attore Raoul Bova e dell’ex moglie Chiara Giordano, è nato il 29 gennaio del 2000 e oggi ha 19 anni. SI sa poco del suo privato, perché è un ragazzo molto riservato e decisamente poco ‘social’. Poche le foto che pubblica sul suo profilo Instagram, seguito ‘solo’ da 5mila persone, il che non fa altro che confermare lo scarso interesse del giovane a diventare ‘famoso’. Del resto, sbirciando sul suo profilo, è lui stesso a definirsi ‘Un ragazzo come pochi’. E ha ragione a dire questo, perché Alessandro ha una passione davvero insolita per un giovane della sua età: l’Arte.

Fotografia, pittura, scultura, grafica e disegno. Una passione che nutre quotidianamente, come si vede dalle poche foto condivise su Instagram e che lo ha portato anche ad allestire una mostra, avvenuta qualche mese fa, alla quale hanno preso parte anche i genitori, riuniti in un momento così importante per il figlio. ‘Una mostra di sculture, dipinti e pensieri’ l’ha definita la mamma, che ha emozionato e reso orgogliosi i suoi familiari. Sempre dal profilo Instagram di Alessandro Leon, si deduce la sua passione per i cani, che ama anche fotografare, e per il mare, nonché il rapporto di affetto e unione con il fratello Francesco, anche lui molto presente come ispirazione per l’artista di casa. Un giovane senza grilli per la testa, insomma, Alessandro Leon, che pian piano sta costruendo il suo futuro senza voler essere per forza ‘il figlio di…’

