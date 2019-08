Elisa Isoardi infiamma Instagram con uno scatto in intimo: la spallina scivola giù, incidente ‘hot’ inevitabile per la conduttrice.

Elisa Isoardi è una delle conduttrici ‘rivelazione’ dell’ultima stagione televisiva. La sua esperienza a La Prova del Cuoco, la prima edizione nuova dopo i tanti anni di Antonella Clerici al timone, ha avuto un esito positivo e la conduttrice si prepara alla sua seconda stagione al comando del cooking show di Rai Uno. Nel frattempo, però, in attesa che cominci la nuova stagione televisiva, Elisa si dedica a sé stessa, dopo la dolorosa fine della storia d’amore con il Ministro Matteo Salvini. In che modo? Per saperlo, basta guardare il suo ultimo post su Instagram, in cui la conduttrice esprime le sue sensazioni, e lo fa in una veste davvero ‘hot’: scopriamolo insieme.

Potrebbe interessarti anche:

Elisa Isoardi, la foto in intimo su Instagram: la spallina scivola giù, incidente ‘hot’

Elisa Isoardi è una conduttrice molto seguita e amata, sotto i riflettori negli ultimi tempi anche e soprattutto per la sua vita privata, che l’ha vista fino a poco fa unita al Ministro Matteo Salvini. Una relazione che ha fatto tanto parlare, soprattutto quando è finita, anche perché il leader della Lega oggi è fidanzato con la giovane Francesca Verdini, mentre la Isoardi si professa single. L’ultimo suo post su Instagram è un’iniezione di fiducia per il futuro. La conduttrice si auto-dedica delle belle parole, che fanno da didascalia a uno scatto davvero ‘hot’.

La conduttrice è seduta con i capelli raccolti e il busto in avanti, e indossa solo una sottoveste. Foto in intimo, dunque, che già di per sé basterebbe a provocare le fantasie del pubblico maschile. Ma la particolarità dello scatto è che la spallina della Isoardi scivola giù e rischia di dar vita a un incidente davvero ‘hot’. Pochi centrimetri in più e si sarebbe visto qualcosa di troppo. La foto rimane comunque molto sensuale e stuzzica i fan della conduttrice. E voi, cosa ne pensate di questo scatto?

Per rimanere sempre aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI