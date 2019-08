Ilary Blasi ha postato una foto semplicemente mozzafiato: nuota sott’acqua, bellezza da sirena e Instagram in delirio per la conduttrice.

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate dal pubblico. ‘Signora’ di Mediaset, ha detto addio al Grande Fratello Vip, ma la vedremo presto al timone di un ‘grande ritorno’ della televisione italiana, insieme ad Alvin. Bellezza mozzafiato e simpatia travolgente, Ilary è amatissima dal pubblico, a cui regala spesso e volentieri siparietti imperdibili e molto divertenti su Instagram. L’ultima foto pubblicata sul suo profilo è però di altro stampo: la conduttrice si è lasciata immortalare mentre nuota sott’acqua in bikini, e lo scatto ha mandato i fan in delirio per la bellezza da ‘sirenetta’ della Blasi.

Ilary Blasi, lo scatto mozzafiato in bikini mentre nuota sottt’acqua come una sirena

Ilary Blasi è una donna dalle mille risorse. Bella, simpatica, mamma e moglie attenta, insomma ha tutte le caratteristiche per far innamorare il pubblico. E ci riesce! Forse non tutti sanno però, che sa anche nuotare molto bene. La dimostrazione di questa attitudine è nell’ultima foto che la conduttrice ha pubblicato su Instagram. Uno scatto davvero bello, artistico, che la ritrae mentre nuota sott’acqua. ‘Deep’, recita la didascalia, che tradotto vuol dire ‘profondo’. E infatti la conduttrice tocca quasi il fondale pieno di enormi sassi e la sua posa è davvero da ‘sirena’.

La foto è mozzafiato e ha ottenuto migliaia di like e centinaia di commenti. Il motivo è facile da immaginare, basta guardarla. La conduttrice indossa un bikini minuscolo e nell’immagine sono evidenziate le sue forme da urlo. Seno esplosivo, ma soprattutto lato B mozzafiato sono i protagonisti principali di questa foto scattata sott’acqua, che ha fatto letteralmente impazzire i fan. Scatenati infatti i commenti dei followers, che trovano solo belle parole per Ilary e si complimentano con lei della sua bellezza e del suo corpo perfetto.

