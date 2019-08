Ciro Immobile diventa per la terza volta papà: è nato il figlio del calciatore e della mogie Jessica Melena. L’annuncio su Instagram ha emozionato tutti.

Ciro Immobile, il calciatore della Lazio e della Nazionale Italiana, ha dato una meravigliosa notizia ai suoi fan. La sua splendida moglie, Jessica Melena, ha partorito il loro terzo figlio questa mattina: dopo aver avuto due meravigliose bambine, è arrivato il maschietto ed il suo nome è Mattia. Per la coppia è stato amore a prima vista quando il calciatore giocava nel Pescara: sin da subito hanno deciso di mettere su famiglia. Si sono sposati nel 2014 ed i loro amore a distanza di anni è ancora forte e prezioso. Ecco come hanno annunciato l’arrivo del terzogenito sui social.

Leggi anche:

Fiocco azzurro in casa Immobile: è nato il figlio del calciatore e Jessica

La famiglia Immobile si allarga: questa mattina è nato il terzo figlio di Ciro e Jessica Melena. Il suo nome è Mattia ed i suoi genitori hanno annunciato il suo arrivo con un meraviglioso scatto di famiglia su Instagram. “Bevenuto Mattia, sei parte di noi. Ti amiamo”, scrive il calciatore. Jessica ha postato una fotografia simile con scritto: “Finalmente con noi, ora siamo al completo! Benvenuto piccolo Mattia. Vi amo tanto”. E’ arrivato il maschietto dopo le due splendide bambine, Michela di 6 anni e Giorgia di 4.

Il post pubblicato sui social ha raggiunto in pochissimi minuti migliaia di like e commenti positivi: anche la squadra sportiva in cui gioca Ciro, la Lazio, ha pubblicato un comunicato di auguri alla famiglia Immobile per la nascita di Mattia.