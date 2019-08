Maddalena Corvaglia super sexy sul divano: cosa fa il cagnolino? La scena cattura l’attenzione dei follower e lascia tutti senza fiato

Una scena che subito cattura l’attenzione quella racchiusa in una foto e postata da Maddalena Corvaglia sul suo profilo Instagram. L’ex velina di Striscia la Notizia, in formissima come sempre, si è mostrata in tutto il suo splendore mentre gioca con Stella, il suo cagnolino amatissimo dai follower. Le sue forme superlative sono in primo piano, ma è il gesto a sorprendere i fan.

Potrebbe interessarti anche:

Maddalena Corvaglia super sexy gioca con il suo cane: il gesto manda in tilt il web

Maddalena Corvaglia, ancora in giro per le vacanze, si è mostrata in tutta la sua bellezza in un momento di quotidianità. Con lei, a giocare suk divano, c’è Stella, suo amatissimo cane. L’ex Velina, che più volte nel corso dell’estate ha messo in mostra le sue curve, non perde occasione per i deliziare i suoi follower e tra un tuffo e l’altro trova il tempo giusto per immortalarsi e far perdere la testa. Il bikini, come spesso abbiamo visto durante questi bollenti mesi estivi, è veramente mini e il lato B in bella mostra. A distrarre per un attimo l’attenzione dei fan è però Stella, che nell’esatto momento dello scatto lecca i piedi della biondissima velina bionda che negli anni ha fatto stragi di cuori.

Il gesto ha letteralmente mandato in delirio i fan che impazziscono sul web. Un gioco simpatico che mostra la naturalezza e l’affetto che lega Maddalena alla sua amatissima Stella, che per un attimo distrae i fan dalla maggiore attrazione. Picchi altissimi di temperatura e ormoni impazziti, ma niente di nuovo rispetto a quanto ci ha abituato a vedere in questi mesi.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social —> clicca qui