Michelle Hunziker ha condiviso con i fan la decisione di lanciarsi in un’avventura ‘pericolosa’: la conduttrice non ci ha pensato due volte, ecco cosa ha fatto.

Michelle Hunziker è una donna dalle mille risorse, lo sappiamo. Sorriso contagioso e simpatia travolgente, la conduttrice svizzera è molto amata da pubblico anche per la sua inconfondibile bellezza e il suo fisico statuario. Bella e brava, insomma, la nostra Michelle, ma a quanto pare anche molto coraggiosa! La moglie di Tomaso Trussardi, che in questo periodo è in vacanza sulle Dolomiti con il marito e il resto della famiglia, si è lanciata senza pensarci due volte in una situazione particolarmente ‘pericolosa’: ecco cosa ha fatto.

Potrebbe interessarti anche:

Michelle Hunziker si lancia in una situazione ‘pericolosa’ senza pensarci due volte: ecco cos’ha fatto

Michelle Hunziker è in vacanza con il marito Tomaso Trussardi e le figlie Sole e Celeste sulle Dolomiti. Una vacanza relax, ma non del tutto. La famiglia Trussardi si sta infatti lanciando in numerose avventure, dalle lunghe e faticose camminate in montagna fino alle ‘passeggiate’ estreme sospesi sulle alte vette. Insomma, la conduttrice svizzera si sta concedendo momenti di riposo prima dell’inizio della stagione televisiva, ma allo stesso tempo sta vivendo a pieno la montagna, con tutto quello che offre. L’ultima avventura in cui Michelle si è lanciata è tutt’altro che rilassante.

Nelle storie Instagram pubblicate qualche ora fa, la Hunziker ha raccontato ai followers di essere stata la prima a fare colazione, intorno alle 7.30, per poi avventurarsi in una situazione alquanto ‘pericolosa’. La conduttrice ha deciso di fare la ‘ferrata’. Di cosa si tratta esattamente? Non è una cosa da poco, perché consiste nel fare arrampicata sulla montagna lungo dei percorsi prestabiliti, rimanendo praticamente sospesi e aggrappandosi a un corda, ovviamente con tanto di imbracatura. Un percorso totalmente in sicurezza, ma che fa davvero impressione, almeno guardando le immagini. ‘Non nego di avere un pochino di paura’ – ha confessato la Hunziker con la sua solita ‘verve’ – ‘ma sono svizzera, non posso tirarmi indietro davanti a questa sfida’, ha scherzato la conduttrice, che è poi partita alla volta di questa incredibile avventura.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI