Cara Nadia, Scrivo a te , perché solo a te sento di dovere raccontare ciò che accade dopo che tu sei partita per il viaggio che non avresti voluto fare, per non non arrecare dolore a chi ti voleva bene, la tua famiglia i tuoi amici e tante persone che ti hanno conosciuto e apprezzato sia come colleghi ( come me ) che come telespettatori. Ci siamo viste personalmente una sola volta , ci siamo divertite a scherzare, ci siamo scambiate i telefoni e in questo periodo molte volte scritte. Ci scrivevamo sempre cose allegre, raramente abbiamo parlato della malattia , sovente invece della vicinanza e dell’effetto che ti arrivava e per contro il dolore che ti dava la gente , che giudicava , confutava , discuteva , insultava , metteva in discussione la tua situazione , quello che dicevi a proposito e come affrontavi il dolore e la tua paura. Tanta gente pensa di conoscerci , di avere capito tutto , da una foto , da una trasmissione, ma nessuno è nelle scarpe altrui , nel dolore , nella malattia nella sensibilità . Tu sei stata giudicata ,scrutata da chi nell’ignoranza e nella cattiveria giudicava persino tua voglia disperata di attaccarti , con il sorriso alla vita . La gente scruta il dolore ,voglio raccontarti che il giorno del funerale di mio padre che è stata la persona che più ho amato , sono finita in un piano bar a cantare e festeggiare un amico per il suo compleanno. Ho persino riso, tutta la notte. Non me ne vergogno. Eppure mio padre , sono passati 22 anni lo penso ogni istante, lo porto nel cuore e lo rispetto con tutta l’anima. Anche quando rido , anche quando sono e sembro frivola. I miei dolori , le mie ferite sono nel mio sguardo, nella mia troppo forte risata. La gente , certa gente pensa che il dolore o il semplice dispiacere, deva essere esibito con ipocrisia .. No mi spiace , non siamo fatti tutti uguali. Ho visto gente , come mia madre morire sorridendo, per amore per la vita esorcizzare la paura è la malattia di amico ( Toto Palma ) che organizzava feste , mentre sapeva di dover morire sdrammatizzando e gente sana vivere piena di rabbia perché odia chi vive con il sorriso. Io vivrò e morirò con il sorriso perché sono così . Ciao Nadia ❤️